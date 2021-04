Buscan detener subastas en línea de propiedades vacantes

Actualmente, más de mil propiedades de Filadelfia están listadas en un sitio de subastas en línea que la oficina del alguacil pondrá en el bloque de ventas, comenzando la próxima semana y mensualmente hasta julio.

Un legislador estatal quiere detener el proceso de subasta hasta agosto, diciendo que la pandemia de coronavirus sigue siendo una enorme carga económica para muchos propietarios de viviendas de la ciudad y continuará siéndolo en los próximos meses.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El representante Amen Brown presentó un proyecto de ley, el Proyecto de Ley 1081 de la Cámara de Representantes, que una vez más pondría una moratoria a las ventas del alguacil en Filadelfia hasta el dos de agosto. embargos municipales por impuestos no pagados.

La propuesta de Brown solo se aplicaría a Filadelfia y no al resto del estado, dijo.

"Se trata de ayudar a las personas y no de patearlas cuando están deprimidas", dijo Brown el jueves por la mañana. "Es lo correcto".

Dijo que ha hablado con algunos desarrolladores en la ciudad que a menudo participan en las ventas del alguacil para comprar y remodelar propiedades, y algunos le han dicho que pueden esperar varios meses más.

"Estoy totalmente a favor de que las personas paguen sus impuestos. Tenemos que pagar nuestros impuestos, pero estamos en diferentes momentos en este momento", dijo Brown. "Sé que los inversores o los desarrolladores pueden estar un poco enojados. Tengo amigos que son desarrolladores y algunos me han contactado. Pero los que he hablado me dijeron: 'Estaremos bien. Podemos esperar".

Las subastas del alguacil se detuvieron hace un año al comienzo de la pandemia, pero están programadas para comenzar de nuevo el seis de abril. Mientras tanto, el alguacil Rochelle Bilal ha implementado un nuevo proceso de subasta en línea, cuya legalidad han cuestionado Brown y otros.

Una búsqueda en el sitio web de subastas en línea de propiedades del condado de Filadelfia encontró que más de mil están programadas para venderse hasta principios de julio.

Brown dijo que espera que su propuesta de ley sea aprobada por un comité de la Cámara esta semana y sea considerada la próxima semana. Agregó que algunos colegas republicanos han expresado su apoyo a la legislación.