Buscan joven de NJ reportado como desaparecido en Bridgeton

Un joven de Nueva Jersey desapareció la madrugada del viernes y la Policía estatal intenta dar con su paradero.

Jonathan Morris, de 23 años, fue visto por última vez usando Snapchat alrededor de la 1:00 a. m. del viernes en Bridgeton, Nueva Jersey, según sus seres queridos. También dijeron que un video de vigilancia muestra a alguien conduciendo el BMW gris 2012 de Morris alrededor de las 3:00 a.m. del viernes en Cottage Avenue en Bridgeton.

El automóvil fue encontrado con el motor encendido el viernes por la tarde en un área remota en Hopwell Township en Bridgeton. Sin embargo, Morris no estaba.

"No es como él", dijo la tía de Morris, Corinth Pernell, a nuestra cadena hermana NBC10. "Es diabético. Toma insulina. Su insulina está en su casa".

El domingo, los amigos y la familia de Morris se reunieron en Bridgeton para buscar pistas en el área. Sus seres cercanos le dijeron a NBC10 que encontraron una chaqueta con sangre no muy lejos de donde se encontró el automóvil cerca de la intersección de Barretts Run Road y Archie Platt Road. Sin embargo, no revelaron si esa chaqueta pertenecía o no a Morris.

Posteriormente, la Policía bloqueó la intersección en medio de la investigación.

"Como padre, solo quieres comenzar a patear puertas. Sin preguntar nada“, dijo el padre de Morris, Jonathan Morris, a NBC10. "Pero estoy tratando de dejar que la Policía haga su trabajo".

Morris es un hombre negro con ojos marrones y cabello negro que mide 6’6” pulgadas y pesa 220 libras. Si tiene alguna información sobre su paradero, llame al 856-451-0101.

"Es un gran trabajador. Es muy sociable", dijo Pernell. "Tiene muchos amigos y es muy dulce. Continuaremos buscándolo todos los días hasta que lo encontremos".