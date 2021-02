Buscan regreso a clases seguro

La reapertura de clases presenciales en Filadelfia está llena de retos y obstáculos, tanto para los maestros y los padres, como para el distrito escolar, por lo que se decidió mover la fecha de regreso presencial para el uno de marzo.

En comunidades hispanas, los educadores aseguraron que la falta de recursos es una de las causas para que los niños no están recibiendo la educación adecuada durante la pandemia.

“¿Por qué no viene el jefe Hite y se sienta en mi salón, como en un salón de la escuela X, y trabaja de ahí para que el sienta y comprenda? Los maestros demandamos que nos den una buena calidad de ambiente cuando regresemos al trabajo”, dijo la maestra Cristina Gutiérez a TELEMUNDO 62.

El Superintendente William Hite comunicó que se vieron obligados a mover la fecha porque el distrito escolar de Filadelfia no llega a un acuerdo con el sindicato de maestros, quienes no se sienten seguros de volver a los salones de clases.

“Hay gente que no sabe lo que está pasando dentro de las escuelas, que hay agua, no hay calefacción, no hay ventilación, no funcionan”, dijo, por su parte, la ex maestra de Filadelfia, Natalia Montella.

Montella se mudó a Costa Rica antes de la pandemia y dijo que dejó de trabajar para el distrito escolar de Filadelfia por las condiciones en los salones de clase.

“Una cosa que a veces no pensamos es que los niños también tiene miedo del virus. Yo todavía hablo con muchos de mis ex estudiantes y sus familias, y me han dicho que tienen mucho miedo de estar en persona”, añadió.

Sin embargo, en el estado de Nueva Jersey, escuelas independientes o chantres han mantenido su sistema híbrido. La doctora Bonilla Santiago, fundadora de la Academia Leap, dijo a TELEMUNDO 62 que tuvo que buscar fondos adicionales para proveer alimentación y educación adecuada para sus alumnos.

“Hemos tenido muchos retos. Tuvimos que poner mil 500 computadores en la comunidad, tres mil comidas diarias, guaguas y enviarlas a las casas… hemos tenido que cambiar toda la forma de hacer nuestro trabajo”, destacó.