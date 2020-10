Buscan restringir el uso de municiones letales en protestas

Un comité del Concejo Municipal de Filadelfia aprobó una medida que prohibe el uso de municiones menos letales durante protestas y manifestaciones de desobediencia civil, y ahora esta deberá pasar a la consideración del pleno del organismo el próximo 29 de octubre.



La audiencia se realizó de manera virtual y participaron miembros del Departamento de Seguridad Pública. En esta se discutió la forma en la que la Policía intervino durante las protestas ocurridas en Filadelfia, durante el mes de junio.



El comité hizo énfasis en la fuerza excesiva, uso de químicos y armas no letales utilizadas en contra de los protestantes que cerraron la carretera Interestatal 76.



“Cuando yo estaba subiéndome por la colina yo podía ver a un policía vestido de negro, dándole puños al hombre y rociando gas lacrimógeno en la cara”, expresó el manifestante Juan Domínguez. “(Pedimos) un mejor futuro para nosotros, como personas de color, afrolatinos, los otros, yo no sé, es la misma cosa pero un día diferente.”



Según Christine Coulter, Comisionada de la Policía de Filadelfia, en cinco días de las manifestaciones se gastaron más de siete millones de dólares, solo para pagar el tiempo extra de trabajo a los agentes involucrados. Para algunos residentes este gasto es inútil al igual que el uso de fuerza por parte de la policía.



“No nada más en Filadelfia, si no en todo Estados Unidos, están haciendo uso de la brutalidad, por eso estamos viendo a los policías con más derechos y quieren que nosotros seamos sumisos como antes.”, opinó Tito Ruiz.



Para otros, la Policía no tiene muchas opciones cuando ocurren estas protestas.



“En unos casos sí se va a tener que usar, porque hay unos que tienen una mentalidad y solo piensan en esa dirección, y bueno si se va a tener que usar un poco la policía brutal pero no tan extra”, expresó María Martínez.



De esta forma el comité votó para que se prohíba el uso de municiones menos letales y gases lacrimógenos durante actividades relacionadas a la primera enmienda.



Mientras continúen los desacuerdos públicos otros opinan que las protestas pacíficas pueden tener un impacto positivo.