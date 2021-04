Buscan salvavidas para garantizar diversión en piscinas públicas

Después de que las 68 piscinas públicas de la ciudad no abrieron el verano pasado debido a la pandemia del coronavirus, la ciudad entrará este verano sin salvavidas suficientes.

"No tenemos salvavidas certificados que regresen del verano pasado, así que esto significa que tenemos que salir y reclutar, ya sabes, gente nueva, gente joven nueva, gente mayor nueva - tomaremos a quien quiera para ayudarnos a proteger vidas este verano", dijo la comisionada de Parques y Recreación de Filadelfia, Kathryn Ott Lovell.

El pago comienza en $14.75 por hora y los salvavidas pueden ganar hasta $16.97 por hora. La ciudad espera que la paga atraiga a algunos interesados en trabajar como salvavidas, pero también espera que un sentido de orgullo cívico impulse a la gente a ir por el trabajo.

"Para los jóvenes que no pueden pertenecer a un club de natación privado, o que no tienen una piscina en su patio trasero, o que no pueden ir a la costa de Nueva Jersey, este es su verano, estas son sus vacaciones de verano", añadió.

La ciudad reconoce la importancia de, no solo abrir piscinas, sino también campamentos de verano, Play Streets y otros programas de verano que los jóvenes pueden esperar. Ott Lovell calificó la apertura de piscinas como "crítica" para los jóvenes, especialmente después de un año sin socializar.

Para aplicar como salvavidas, debe tener 16 años o más, con habilidades básicas de natación. Los instructores se asegurarán de que aprenda el resto de los requisitos a tiempo, para que las piscinas comiencen a abrirse en junio.

"Estamos buscando entrenar a unos 400 socorristas esta temporada", dijo el instructor de seguridad en el agua Will Coleman.

Cada uno de esos instructores dará a los niños de la ciudad la oportunidad de refrescarse este verano.

Si le interesa aplicar, acceda aquí.

Entre las medidas para prevenir los contagios se encuentran el distanciamiento social y el uso de máscaras en la fila para entrar y las máscaras deben usarse en todas partes, excepto en el agua. También se tomará la información de las personas para tenerlo como rastreo de contactos.