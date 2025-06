Buscan sujeto “armado y peligroso” tras enfrentamiento con policías

Un hombre corpulento está siendo buscado en Delaware tras un enfrentamiento con policías la mañana del lunes 23 de junio 2025.

Se informó que se trata de Jason Arnold, quien pesa aproximadamente 230 libras y mide cinco pies con cinco pulgadas de estatura y cabellera gris o canosa. El individuo es considerado como “peligroso” porque está armado.

El suceso tuvo lugar a lo largo de Blackwood Drive en Lewes.

La recomendación de las autoridades fue evitar la zona y si estás por el área mantenerse lejos de la presencia policial. Describieron el suceso como una balacera a manos policiales, pero se desconoce a este punto quien resultó herido.

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.

Read in English here

Large police presence on Blackwood Drive in Lewes as troopers are searching for an armed white male suspect in an officer-involved shooting. Please avoid the area. We are still gathering details, and updates will be provided as information becomes available. pic.twitter.com/HiQBzJBM9C