Buscan terminar programa de intercambio de agujas en AC

Tras 14 años de implementado, Atlantic City estará poniendo fin a su programa de intercambio de jeringuillas, una decisión que algunos temen podría tener consecuencias devastadoras.

En una votación de 7-2 el miércoles por la noche, los miembros del consejo de la ciudad votaron para aprobar una ordenanza defendida por el presidente del consejo, George Tibbit, que pondrá fin al programa de intercambio y, en consecuencia, a sus servicios de tratamiento complementario.

La decisión provocó críticas del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien escribió en un comunicado que estaba "profundamente decepcionado".

"Esta acción pondrá en peligro a algunos de los residentes de mayor riesgo de la ciudad y contradice la estrategia integral de mi Administración basada en datos para poner fin a la crisis de opioides", escribió.

Antes de la votación, Carol Harney, directora ejecutiva de South Jersey AIDS Alliance, que opera el programa de intercambio de jeringas desde el centro Oasis en Tennessee Avenue, expresó su preocupación por poner fin al programa.

“El problema es que lo que va a pasar es que si cerramos en 30 días, la gente seguirá usando jeringas y no habrá ningún incentivo para que se deshagan de ellas correctamente”, dijo.

Tibbit y otros partidarios de eliminar el programa de intercambio han pintado su posición como una de seguridad pública en medio de agujas perdidas y personas de fuera de Atlantic City que vienen en busca de servicios.

“Ves nuestras calles, tenemos que recuperar nuestras calles”, dijo Tibbit. “Este es un destino familiar. Es una atracción turística y no podemos tener lo que está pasando".

En una carta publicada en The Press of Atlantic City, el vicepresidente del consejo, Kaleem Shabazz, reconoció la "gravedad de la crisis de los opioides y las drogas" en Atlantic City y el país, pero argumentó que no era justo que su municipio fuera uno de los siete del estado que tuviera programas de intercambio.

“La solución es no dejar a Atlantic City solo para lidiar con este grave problema de salud, social y de calidad de vida”, escribió.

Harney rechazó la afirmación de que un gran número de consumidores de drogas de fuera de la ciudad están ingresando a la ciudad para el programa de intercambio de jeringas. Aunque la forma en que está estructurada la ley evita que AIDS Alliance recopile la dirección de las personas, Harney dijo que una pequeña muestra de alrededor de 100 personas mostró que el 90% de quienes recurrieron a los servicios de Oasis vivían a dos millas del centro.

Los programas de intercambio de agujas no solo ayudan a reducir la transmisión de enfermedades transmitidas por la sangre, sino que también se ha demostrado que ayudan a reducir la adicción y aumentan la seguridad pública al reducir la cantidad de agujas desechadas en las comunidades, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Harney dijo que el porcentaje de personas que regresan agujas usadas en Oasis está en los 90.

Los nuevos usuarios del programa de intercambio de agujas también tienen cinco veces más probabilidades de ingresar al tratamiento de drogas y tres veces más probabilidades de dejar de usar drogas que aquellos que no usan los programas, encontraron los CDC.

Harney dijo que la verdadera razón por la que los miembros del consejo quieren terminar el programa en Atlantic City es la remodelación.

“Una de las cosas que la ciudad dice constantemente es que la gente viene a Atlantic City en busca de servicios sociales y, en realidad, eso no es lo que vemos. La gente viene aquí por el desarrollo económico”, dijo.

De hecho, a la South Jersey AIDS Alliance no le importaría mudarse del centro Oasis siempre que una nueva ubicación aún sea fácilmente accesible para las personas que caminan, como es el caso actualmente, dijo.

Sin embargo, agregó, AIDS Alliance ha sido rechazada al proponer diferentes sitios, y los miembros del Consejo aparentemente tienen la intención de trasladar al grupo a una ubicación no permanente a favor de proyectos de reurbanización y a expensas de organizaciones que ofrecen servicios sociales.

"Espero que haya otros servicios sociales después de nosotros que serán objeto de eliminación de Atlantic City porque el gobierno actual no cree que deba haber servicios sociales en Atlantic City", dijo.

La derogación del programa de intercambio de jeringas también perjudicará a los demás servicios de AIDS Alliance, que incluyen el tratamiento gratuito de drogas; asistencia médica, de vivienda y alimentaria; y distribución gratuita del fármaco naloxona, que revierte la sobredosis, añadió.

“Sabemos que al menos 50 personas en el último año nuestros servicios han prevenido sobredosis, y creemos que esa es probablemente la implicación más emergente y seria que sucederá si cerramos las puertas”, dijo Harney.

Cuando se le preguntó si teme que terminar el programa provoque que la gente muera en la calle, Harney fue contundente en su respuesta.

"Absolutamente", dijo.

A pesar de no estar de acuerdo con la decisión, el gobernador Murphy también dijo que compartía la visión del consejo de una "Atlantic City saludable y vibrante".

“Ahora, más que nunca, debido al aumento de las muertes relacionadas con los opioides, es el momento de seguir adelante y continuar con nuestros esfuerzos más amplios para expandir los centros de reducción de daños en todo el estado”, escribió Murphy. “Las personas que luchan contra la adicción merecen acceso a los servicios críticos y compasivos que necesitan para mantenerse con vida, recuperarse y prosperar".