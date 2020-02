Búsqueda comunitaria con palas y rastrillos

Armados de esperanza con palas y rastrillos arribaron el domingo unas 200 personas a la búsqueda comunitaria por Dulce María Alavez a los terrenos de una escuela en Bridgeton, Nueva Jersey.

Todos estaban motivados a conformar el rastreo tras el testimonio de una psíquica quien desde México alertó sobre el entierro de los supuestos restos de la menor.

Cabe señalar, que esta información no ha sido confirmada por las autoridades y pese a que motivó a los participantes, lo cierto es que no hallaron rastro de la pequeña.

“Me enoja y me pone triste a al vez que la Policía no nos ayude”, destacó Delfino Hernández, participante de la búsqueda.

Noema Alavez, madre de Dulce María, dijo a TELEMUNDO 62 que el relato de la supuesta psíquica fue muy detallado y fuerte. “Pues si ella dice que ella está allí, pues sí. No pierde uno ir a chequear, allí en ese lugar. La verdad no tuvo que decir tanto detalle, nada más hubiera dicho que falleció, que no hubiera dicho lo que le hicieron”.

El alcalde de Brigeton sostuvo que ha habido avances en la investigación y que las autoridades siguen recopilando pistas. “Están progresando mucho”, apuntó en referencia a los investigadores federales.

La búsqueda del domingo cerca de una escuela no rindió frutos, pero los organizadores del evento siguen esperanzados en hallar a la niña que lleva casi cinco meses desaparecida.