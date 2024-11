Cables caídos afectan ambas direcciones de la línea Paoli Thorndale de SEPTA

Cables caídos la tarde del lunes suspenden las líneas Paoli Thorndale y afectan Cynwyd de SEPTA en ambas direcciones.

Los servicios están suspendidos temporalmente debido a que los cables aéreos están caídos en un tren justo afuera de la estación 30th Street de Filadelfia.

SEPTA está coordinando actualmente con Amtrak para poner a tierra los cables y hacer reparaciones.

Los funcionarios dijeron que una vez que sea seguro, evacuarán a los pasajeros y los acomodarán en autobuses.

Cynwyd,Thorndale: Service remains suspended in both directions due to downed overhead wires outside Gray 30th Street Station. Septa and Amtrak power departments continue to work towards safely clearing the affected area and restoring service.