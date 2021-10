Caesars y Spiegelworld logran acuerdo para crear espacios teatrales

Caesars Entertainment y la compañía que produce el espectáculo "Absinthe" en Las Vegas se están asociando en proyectos de teatro y restaurantes en tres estados que costarán casi $75 millones.

Caesars dijo a Prensa Asociada el jueves que firmó un acuerdo con Spiegelworld para crear nuevos proyectos de teatro en vivo en los casinos de Las Vegas, Atlantic City y Nueva Orleans.

“Atlantic City, Nueva Orleans y Las Vegas son las capitales modernas del entretenimiento y los deportes del país, y a medida que implementamos nuestra visión de las increíbles reinvenciones de nuestras propiedades en Nueva Orleans y Atlantic City, estamos encantados de agregar el ojo creativo de Spiegelworld experiencias a nuestros planes”, dijo Anthony Carano, presidente y director de operaciones de Caesars Entertainment.

El primer proyecto será una nueva producción permanente en The LINQ Hotel + Experience en Las Vegas. La producción, que se llamará "DiscoShow", tendrá lugar en el nuevo Spiegelworld Glitterloft, que se inaugurará en el cuarto trimestre de 2022.

Caesars Atlantic City también recibirá un nuevo teatro y espectáculo para residentes en el primer trimestre de 2023. El proyecto incorporará la fachada del antiguo Teatro Warner de 1929, que actualmente forma parte del exterior del casino frente al paseo marítimo.

Es parte de 400 millones de dólares en renovaciones que Caesars se ha comprometido a realizar en sus tres casinos de Atlantic City.

Y se planea un nuevo teatro y espectáculo para el Caesars Palace New Orleans como parte de la renovación de $ 325 millones de ese casino, que estará abierto en 2024.

Además de "Absinthe", Spiegelworld también produce "OPIUM" en The Cosmopolitan of Las Vegas, el "Atomic Saloon Show" en Grand Canal Shoppes en The Venetian Las Vegas y la fiesta de entretenimiento en vivo "Superfrico" en The Cosmopolitan of Las Vegas.