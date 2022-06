Cámara de Representantes aprueba aumento de edad mínima para comprar un rifle

Los legisladores de la Cámara aprobaron un proyecto de ley que eleva la edad mínima para que cualquier persona en Delaware posea o compre legalmente cualquier rifle o munición para armas de fuego, de 18 a 21 años, el mismo requisito de edad para las pistolas.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara 27-13 en una votación mayoritariamente partidista el martes después de ser enmendado para eximir a los miembros de la Guardia Nacional y aclarar que una persona menor de 21 años aún podría usar un arma para defensa propia si el uso de tal fuerza es justificable bajo la ley estatal. La legislación, parte de un paquete de restricciones de armas que el gobernador John Carney y otros demócratas están presionando para que se apruebe a fines de este mes a raíz de los recientes tiroteos masivos en otros estados, ahora pasa al Senado controlado por los demócratas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El proyecto de ley no se aplica a escopetas o armas de carga y permite la posesión de un arma de fuego por parte de una persona menor de 21 años para cazar u otra actividad recreativa bajo la supervisión directa de una persona mayor de 21 años.

“La edad de 18 a 21 no significa que no puedas usar esa arma. Tienes que ser supervisado y no puedes ir a comprar uno”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Pete Schwartzkopf, principal patrocinador de la legislación.

Schwartzkopf, un demócrata de Rehoboth, también patrocinó la enmienda que aclara que una persona menor de 21 años puede usar un arma en defensa propia si esa fuerza letal está justificada según las disposiciones del código penal de Delaware.

“Nuestra doctrina de autodefensa en nuestro estado les permitiría hacer eso, pero quería dejarlo perfectamente claro”, dijo Schwartzkopf, citando las preocupaciones planteadas durante una audiencia del comité la semana pasada.

“Básicamente, esto le dice a cualquiera que si está en casa y está en peligro, puede usar lo que necesite usar, ya sea un arma que se supone que no debe poseer, o cualquier cosa, en defensa propia”, explicó.

Los demócratas también acordaron eximir a los miembros de la Guardia Nacional de la legislación, que ya incluía exenciones para los agentes de policía, los miembros activos de las fuerzas armadas y los titulares de permisos de portación oculta.

Rechazaron las propuestas del Partido Republicano para eximir los rifles de percusión anular y las municiones, las personas menores de 21 años que sean propietarias de bienes raíces o que hayan estado casadas durante al menos seis meses, y aquellas que hayan obtenido el consentimiento por escrito de un padre o tutor para comprar un arma.

“Creo que convertiremos en delincuentes a los adultos jóvenes que intentan formar familias”, dijo el líder de la minoría Danny Short, republicano de Seaford.

Mientras tanto, los legisladores de la Cámara de Representantes votaron unánimemente el martes a favor de una legislación que ponga a los agentes del orden público estatales a cargo de la verificación de antecedentes para la compra de armas.

Un proyecto de ley aprobado el martes y enviado al Senado resucitaría el Programa de Aprobación de Transacciones de Armas de Fuego de Delaware, que fue eliminado hace más de una década cuando los legisladores votaron a favor del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (National Instant Criminal Background Check System, NICS) del gobierno federal.

Esa votación se produjo en medio de preocupaciones en el momento en que el sistema de verificación de antecedentes de Delaware no proporcionaba al NICS información sobre personas con enfermedades mentales que tenían prohibido comprar o poseer armas de fuego. El proyecto de ley autorizaba a las agencias estatales a proporcionar dicha información al NICS, creaba un programa exigido por el gobierno federal que permitía a las personas que anteriormente se consideraban enfermas mentales restablecer su elegibilidad para poseer armas y abolió el sistema de verificación de antecedentes existente del estado por considerarlo redundante.

Los legisladores ahora quieren revertir el rumbo en medio de preocupaciones de que NICS no pueda capturar a las personas a las que la ley de Delaware les prohíbe poseer armas de fuego, incluidas las personas condenadas por delitos menores de violencia doméstica y aquellas sujetas a órdenes de arresto pendientes.

El proyecto de ley exige que la Oficina Estatal de Identificación sea el punto de contacto entre los traficantes de armas y las bases de datos federales verificadas por el FBI. Por lo tanto, el SBI sería responsable de determinar si una persona tiene prohibido recibir o poseer un arma de fuego según la ley estatal o federal, y podría buscar en otras bases de datos además del NICS para tomar esa determinación.