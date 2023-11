Cámaras AI en autobuses SEPTA ayudarán a multar en Filadelfia

Los autobuses SEPTA de las rutas que transitan por las calles Market y Chestnut, donde ubican carriles exclusivos para este tipo de transporte, contarán con cámaras de inteligencia artificial para multar a quienes detengan el flujo vehicular.

Se trata de una recopilación de información de los autos, camiones u otros vehículos que ocupan los carriles exclusivos para autobuses, pintados de rojo, en Center City.

La idea es que se haga cumplir la ley que le otorga el paso a los camiones de SEPTA por la ciudad para evitar la congestión de tránsito, incrementar la seguridad y que el autobús cumpla con el itinerario de la ruta sin problemas.

La normativa fue catalogada como “Camera-Based Enforcement System For Parking, Stopping, and Standing Violations That Interfere With Mass Transit”.

“Me siento orgullosos de esta propuesta de ley. Es un paso hacia delante para mantener a los ciudadanos de Filadelfia seguros y que el tránsito transcurra sin problemas”, destacó el alcalde Jim Kenney por escrito.

A principios del 2023 SEPTA confirmó una alianza con Hayden AI para instalarles a todos los autobuses de las Rutas 21 y 42 cámaras de inteligencia artificial. Entre los hallazgos más resonantes figuran que en más de 36,000 instancias otros vehículos interrumpen los carriles exclusivos en Center City, Upper Darby y al oeste de Filadelfia. Las rutas de autobuses que utilizan el carril rojo han mejorado su tiempo en carretera en un 40%, según la agencia de acarreo.

