Camiones de comida habrían violado la ordenanza del desuso de bolsas plásticas

Los camiones de comida en Filadelfia habrían sido los únicos comercios en violar la ley de prohibición del uso de bolsas plásticas por dos años consecutivos, según un estudio del PennEnvironment Research & Policy Center.

Se trata de un 84% de los “foodtrucks” los que no cumplen con la normativa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

La ley fue designada para eliminar las cientos de miles de bolsas de plástico de un solo uso en favor del medio ambiente.

“Si bien varios negocios citadinos están cumpliendo con las reglas existen otros que optan por no hacerlo rompiendo no solo la ley sino poniendo el medio ambiente en riesgo”, destacó Faran Savitz, portavoz de la entidad.

Según el estudio se visitaron 25 camiones de comida en Filadelfia y el 84% no está cumpliendo con la ley. También se hizo una encuesta en la muestra y resultó que 21 de los 25 “foodtrucks” no están dispuestos a cambiar. Tres de los empresarios cambiaron a bolsas de papel, mientras que uno optó por no utilizar ningún método de empaque.

La ordenanza en la ciudad del Amor Fraternal incluye a los siguientes comercios:

Supermercados

Tiendas de conveniencia

Tiendas de a dólar

Centro de servicio

Repartidores de artículos o alimentos

Bodegas

Restaurantes

Restaurantes solo para pedidos

Tiendas agrícolas temporeras

Camiones de comida

“Las pequeñas empresas son el corazón de nuestra economía local. Trabajan duro para sobrevivir y los amamos, pero también nos estamos ahogando en un tsunami de desechos plásticos, desechos que dañan directamente nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestras vías fluviales”, dijo Darren Spielman, director ejecutivo del Consejo de Recursos de Pensilvania. “Necesitamos reducir drásticamente la basura plástica. Las bolsas de plástico, que no se pueden reciclar fácilmente, deben desaparecer. Y necesitamos que tantas empresas como sea posible cumplan con la prohibición”.

Urgieron a los residentes de la ciudad a que marquen el 311 para denunciar a las empresas que violen la ordenanza.

Read in English here