Camioneta de ICE se incendia por “desperfecto mecánico” al sur de Filadelfia

Una camioneta de las autoridades migratorias, ICE por sus siglas en inglés, se incendió tras un aparente accidente mecánico, al sur de Filadelfia, la mañana del martes.

El hecho tuvo lugar en la cuadra 500 de South Front Street a varias cuadras del mercado italiano, el 18 de febrero 2025 a eso de las 8:38 a.m.

ICE confirmó por escrito que "un vehículo del US Immigration and Customs Enforcement tuvo un desperfecto mecánico provocando que se incendiara al sur de Filadelfia, hoy (18 de febrero). Los bomberos aplacaron las llamas y no resultaron heridos los ocupantes".

Las autoridades no creen que lo ocurrido tenga que ver con “actividad sospechosa”.

Ese vecindario ha sido foco del temor que comerciantes y residentes tienen con relación a los operativos de ICE. En este incidente en particular no se sabe si estaban o no en plan de vigilancia, simplemente que se les incendió la camioneta.

