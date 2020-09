Campaña de Trump amenaza con demandar por oficinas electorales de Filadelfia

La campaña del presidente Donald Trump amenazó con demandar a la ciudad de Filadelfia en relación a la apertura de oficinas satélites en donde se emitirán las votaciones por correo y se registrarán los electores.

Las oficinas abrieron el martes y permiten a las personas registrarse para votar, solicitar boletas por correo y completarlas, todo en la misma visita. Sin embargo, no se consideran lugares de votación donde tradicionalmente se ubican los observadores electorales, quienes, generalmente solo salen el día de las elecciones después de recibir una credencial.

En una carta enviada el martes por la noche por un abogado que representa a la campaña, insistió en que la campaña tiene el derecho legal de observar el proceso de votación en las oficinas electorales satélites de la ciudad mayoritariamente demócrata.

"Si no hemos resuelto satisfactoriamente este asunto para mañana a las 5:00 p.m., la campaña buscará la intervención de la corte", escribió la abogada Linda Kerns.

Los abogados electorales dijeron que no existe ningún derecho en la ley de Pensilvania, ni siquiera para un observador electoral certificado, de observar dentro de una oficina electoral donde alguien se está registrando para votar, solicitando una boleta por correo o llenando una.

La principal funcionaria electoral del gobernador Tom Wolf, la secretaria de Estado Kathy Boockvar, se hizo eco de esa postura el miércoles y dijo que las afirmaciones de la campaña de Trump sobre un derecho legal son "completamente inexactas".

"Hubo algo de desinformación que se difundió anoche", dijo Boockvar, refiriéndose a los comentarios que hizo Trump en el debate presidencial del martes por la noche contra el candidato demócrata Joe Biden.

"En primer lugar, todavía no hay observadores electorales", dijo Boockvar. "Esos se nombran oficialmente por lo general unos días antes del día de las elecciones y, literalmente, no existen ahora. En segundo lugar, no tienen ningún derecho a estar presentes en las oficinas electorales del condado. Una vez nombrados, los observadores electorales y los representantes de los partidos han especificado derechos en los lugares de votación el día de las elecciones, así como ciertos derechos alrededor del conteo".

"Los observadores electorales no tienen derecho a entrar a nuestra casa y sentarse en la mesa de la cocina mientras votamos, ni tienen la capacidad de ir a las oficinas de elecciones del condado para ver votar a la gente", agregó Boockvar, citando al comisionado republicano de la ciudad de Filadelfia, Al Schmidt.

"Algo de esto está en litigio", dijo el subsecretario de Estado Jonathan Marks, antes de explicar lo que puede hacer un observador electoral.

Los partidos y candidatos pueden designar observadores que puedan observar el lugar de votación donde viven o cualquier otro lugar de votación en ese condado.

Pero el proceso requiere credenciales de los condados, dijo Marks.

"El código electoral no define necesariamente el aspecto de las credenciales, pero en la mayoría de los condados, cuando un candidato o partido político presenta una solicitud, presenta una lista de personas que desean tener certificados de observador", dijo Marks.

Luego, el condado emite un certificado formal, generalmente en papel con membrete, que tendrá el nombre del observador electoral que se registró en el condado. Los trabajadores electorales dentro de un lugar de votación están capacitados para aceptar esas credenciales y dejar que los observadores electorales registrados hagan su trabajo, agregó Marks.

Los funcionarios dijeron que una oficina satélite del condado no es un lugar de votación.

La temporada electoral ha sido conflictiva. Varios asuntos fueron tratados en la Corte Suprema del estado este mes antes de que se emitieran los fallos. Otros asuntos aún se están moviendo por la corte. El litigio ha incluido a terceros en la boleta, votación por correo y el último día posible en que los estados pueden recibir boletas.

Filadelfia recibió $10 millones del Center for Tech and Civic Life para ayudar a establecer las oficinas electorales satélite, pagar los suministros de limpieza y ayudar a reclutar trabajadores electorales.