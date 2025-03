Restablecen servicio de línea Thorndale de SEPTA tras muerte en los rieles

Una persona murió en los rieles del tren SEPTA, la mañana del lunes, a la altura de Rosemont Station, según la agencia de acarreo.

Se informó que el servicio de locomotora de la línea Thorndale fue suspendido hasta nuevo aviso debido a lo ocurrido, pero luego se restableció antes del mediodía del tres de marzo 2025.

SEPTA recomendó utilizar la aplicación de planificación de viajes para buscar alternativas del transporte público.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que pasó y cómo el peatón llegó hasta las vías ferroviarias.

Thorndale: Service has resumed normal operations. Expect some residual delays while full operations are restored.

Thorndale: Service is suspended until further notice due to a fatality at Rosemont Station. Alternate service suggestions are available using the SEPTA Trip Planner. Updates will be provided when available. https://t.co/Ngh9QsTIbm