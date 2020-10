Cancelada la visita de Trump a los bomberos de Filadelfia

La prueba positiva del presidente Donald Trump para el coronavirus provocó la cancelación de varios eventos de campaña mientras se pone en cuarentena en la Casa Blanca.

Entre esos eventos cancelados se encuentra un viaje a Filadelfia que estaba programado para el domingo cuatro de octubre.

Después de recibir el respaldo del Sindicato de Bomberos y Paramédicos de Filadelfia, Trump planeaba visitar a un grupo de 15 miembros del sindicato y aceptar su apoyo.

El sindicato inicialmente les dijo a sus miembros que, por razones de seguridad, solo 15 de ellos serían seleccionados al azar para ver a Trump en el evento bajo techo. Se suponía que esos asistentes programarían una prueba para COVID-19 y luego estarían en espera.

Luego, el evento fue cancelado entre muchos otros eventos. Una declaración enviada de parte de la campaña de Trump expresaba que los eventos previamente anunciados con el presidente se trasladarán a un evento virtual o se pospondrán.

"Todos los demás eventos de la campaña se considerarán caso por caso y haremos cualquier anuncio relevante en los próximos días. El vicepresidente Mike Pence, que dio negativo en la prueba de COVID-19, planea reanudar sus eventos de campaña programados", dijo el director de campaña Bill Stepien en un comunicado.

La decisión de respaldar a Trump esta semana provocó protestas de algunos miembros del sindicato del Local 22 de la IAFF y del alcalde de Filadelfia, Jim Kenney.

El viernes, algunos miembros se reunieron frente a la sede del sindicato y dijeron que quieren que el Local 22 se retracte del respaldo a Trump y no respalde a un candidato en la carrera presidencial.

Dijeron que el Local 22 hizo un respaldo ilegítimo sin el voto de los miembros, solo un voto de 5-4 de su junta.

El presidente del Local 22, Mike Bresnan, afirmó en un comunicado el 29 de septiembre que el local apoyó a Trump después de encuestar a los miembros.

“Los miembros de la Local 22 fueron encuestados y eligieron por abrumadora mayoría al presidente Trump”, dijo Bresnan. “Ellos saben lo que está en juego en esta elección y este respaldo debería ser una llamada de atención para los líderes de la IAFF que han perdido el contacto con la voluntad de los miembros. Existe un tremendo apoyo para el presidente Trump entre los primeros en responder y alentamos a otros locales de la IAFF a consultar con sus miembros".

Mientras tanto, el liderazgo del sindicato nacional dio su apoyo al candidato demócrata Joe Biden.

Bresnan dijo que varias compañías de bomberos de Filadelfia fueron cerradas durante la administración Obama, pero algunas fueron reinstaladas después de que se emitió una subvención de FEMA durante el mandato de Trump. Bresnan no pudo ser contactado para más comentarios sobre la cancelación del evento el viernes.

Cuando se le preguntó sobre el respaldo en una conferencia de prensa, Kenney dijo que era "claramente un error".

"Mire, mi padre era miembro de ese sindicato. Creo que Donald Trump desmantelaría todos los sindicatos del país si tuviera la oportunidad, y lo ha hecho en el pasado en sus negocios privados. Creo que es un error que hagan eso, y no hemos hecho nada más que mejorar y aumentar nuestro apoyo al departamento de bomberos desde que soy alcalde. Así que no sé de qué se trata, y no creo que les ayude. Ojalá no lo hubieran hecho lo hizo, pero todos son libres de tomar sus decisiones".