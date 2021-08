Captado en cámara: brutal atropello deja a nicaragüense en coma

"No podía respirar, yo no quería perder a mi hermano". Con lágrimas en los ojos y con esas palabras, la familia de Mario Urroz describió uno de los momentos más difíciles de sus vidas luego de que uno de sus seres queridos terminó en el hospital.

Y es que Mario Urroz, de 40 años, terminó inconsciente uy en un coma en el hospital, tras haber sido atropellado el pasado 22 de julio, mientras cruzaba la calle E. Clearfield en Kensington alrededor de las 6 p.m..

"Él venía hablando conmigo, preguntándome qué quería comer", relató Fermina Urroz, la madre de la víctima, con frustración.

Fermina le contó a TELEMUNDO62 que el impacto fue tal, que su hijo terminó con varios huesos rotos y un con derrame cerebral que resultó en un coma inducido.

Las autoridades dijeron que el conductor, quien conducía un Mitsubishi gris, terminó captado en un video de seguridad, donde se ve cómo arrolló a Urroz y huyó rápido del lugar, sin siquiera auxiliarlo.

Ante el incidente, la familia de Urroz clama por justicia, y pide la ayuda del público y la policía para identificar al sospechoso.

"A un ser humano, darle, golpearlo y dejarlo ahí tirado como que no importa, eso no es así, no es justo", concluyó Urroz con enfado.

El incidente se produjo solo una semana después de que una madre mexicana perdiera la vida luego de haber sido arrollada dos veces por un conductor que se dio a la fuga.