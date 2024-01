Captado en cámara: peligroso rescate de agua en Upper Chichester

Los bomberos del condado de Delaware realizaron más de dos docenas de rescates el martes por la noche, incluido un hombre en un árbol con una corriente de agua peligrosa debajo de él.

Muchas áreas de la región vieron fuertes aguaceros durante la tormenta que hicieron que las carreteras parecieran más ríos que vías, y lo mismo ocurrió en Upper Chichester, donde Joel Bryant, de 20 años, quedó atrapado en un árbol.

Bryant fue a investigar un incendio cerca de Riviera Road y Flora Lane, pero rápidamente quedó atrapado en el agua que era más profunda de lo que pensaba.

Los bomberos del recién formado Grupo de Trabajo de Rescate Acuático del Condado de Delaware pudieron comunicarse con Bryant a los pocos minutos de ocurrida la llamada al 9-1-1 gracias a una nueva tecnología que les permitió geolocalizarlo.

"La corriente que lo acompaña pasa entre tus piernas y todo lo demás, podría arrastrarte, por lo que en realidad es muy peligroso entrar al agua", dijo el capitán Matthew McCormick de Aston Fire.

Sólo en el condado de Delaware hubo 2,000 llamadas al 9-1-1 y 27 rescates, según los socorristas.

"2% de batería, y llamé a mi amigo Jack, y me dijo que llamara al 911, y probablemente no lo habría hecho si él no hubiera dicho eso, porque realmente no sentí que estuviera en peligro todo el tiempo". dijo Bryant. “Pero los llamé porque sabía que no iba a salir solo de allí”.

Los bomberos que lo rescataron fueron honrados el miércoles en el Departamento de Bomberos de Aston.

“Nadie viene a rescatar a nuestros rescatistas. Por eso muestran el coraje y dedican horas y horas de entrenamiento”, dijo Tim Boyce de los Servicios de Emergencia del Condado de Delaware.

