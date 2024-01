Capturan al adolescente fugitivo del Hospital de Niños de Filadelfia

El adolescente fugitivo del Hospital de Niños de Filadelfia, Shane Pryor fue capturado la noche del domingo por alguaciles federales tras varios días de cacería.

Pryor, burló a sus custodios el pasado miércoles, cuando estaba siendo llevado al CHOP para una cita médica pro una herida en la mano.

“No es mucho lo que puede saber de cómo está la ciudad Pryor, quien ha estado tres años preso desde que tenía 14 años. Lo que estamos tratando de hacer es entrevistar a la familia y a los conocidos para cerrarle la oportunidad de salir de la ciudad”, destacó el jefe de alguaciles federales de Filadelfia, Robert Clark.

El funcionario detalló una cronología de eventos desde la fuga hasta el presente para que la comunidad esté alerta ante cualquier avistamiento o cambio en la investigación.

24 de enero 2024

11:51 a.m. Shane Pryor burla a los custodios del centro correccional juvenil quienes lo trasladaron al Hospital de Niños de Filadelfia para atenderse una herida en una mano.

11:55 a.m. El fugitive entra y sale de varios edificios del CHOP, pero es captado en las cámaras de vigilancia del Hub of Clinical Collaboration donde se le acercó a una empleada para pedirle prestado el teléfono y ella se negó.

11:57 a.m. El adolescente sale del edificio y contacta a una persona en la calle, una mujer, y le pide utilizar el teléfono al decirle que estivo involucrado en una pelea y necesitaba llamar a alguien urgente. La dama accedíió y le prestó el móvil.

12:29 p.m. Michael Diggs el cómplice de Pryor lo recoge en las afueras del CHOP en un carro Ford Fusion y salen de University City.

1:13 p.m. los dos adolescentes se detienen en la esquina de las calles Mascher y Goodfrey. Se creee que frecuentaron una tienda, pero no hay detalles de lo que hicieron.

2:00 p.m. es la última vez que se ve a Pryor con Diggs en el carro.

6:38 p.m. La Policía de Filadelfia detiene el Ford Fusion manejado por Diggs ocupa el vehículo y detiene al joven para interrogatorio. Las conversaciones del cómplice y la uniformada “son confidenciales”.

De ahí en adelante no hay pista de Pyror, pero según Clark, no hay indicaciones de que haya salido de Filadelfia. “Si lo hizo y alguien lo ayudó lo vamos a encontrar, me siento confiado de eso. Todo es cuestión de tiempo”, recalcó. “Con las acusaciones que se le hicieron a Michael Diggs los que piensen en ayudarlo deben tener claro que van a ser procesados con todo el peso de la ley”.

Agregó que “he escuchado a los familiares del fugitivo decir que se trata de un adolescente inocente de los cargos por los que se le acusan, pero usualmente cuando alguien huye es sinónimo de culpabilidad. Si Shane Pryor quiere pelear su caso debe de hacerlo en la corte, no desde la calle. Si está escuchando esto debe de entregarse a un policía de inmediato para que pueda lidiar su caso”.

Una recompensa de $5,000 sigue vigente por detalles que lleven a la captura del acusado del crimen de una mujer, identificada como Tanya Harris, en el 2020.