Capturaron al hombre acusado de disparar a tres mujeres en un autobús de SEPTA

El hombre acusado de disparar a tres mujeres en un autobús de SEPTA en el oeste de Filadelfia a principios del mes de octubre fue capturado, según los alguaciles de Estados Unidos.

Raphael Ezeamaka, de 18 años, fue localizado en un complejo de apartamentos en Middletown, Delaware, el miércoles 23 de octubre de 2024.

@USMS_Philly along with members of the U.S. Marshals Delaware Fugitive Task Force have just captured Raphael Ezeamaka at an apartment complex in Middletown, DE. Ezeamaka was wanted by @PhillyPolice for shooting 3 women after exiting a Philadelphia Septa bus on October 8th. pic.twitter.com/kR5UZyw7oE