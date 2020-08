Carecen de computadoras en primer día de clases remotas

Alrededor de siete mil niños iniciaron el curso escolar, de forma remota, en Norristown, Pensilvania el lunes.

“Fue un poco diferente, pero gracias a Dios mi hermano es muy diestro con las computadoras y para él le fue fácil, pero para los nenes más chiquitos sé que debe ser difícil”, destacó Rodrigo Pérez Pérez.

Comunicarse con un catedrático ante la pantalla digital o a través de un micrófono podría ser un obstáculo para muchos estudiantes. “Mi hijo principalmente dice que es bien difícil, porque les dejan muchas tareas, pero no se las explican de la misma forma. Hay cosas que no sabe cómo hacer. Pregunta y no se la explican igual”, agregó Nayda Pérez.

Nelly Jiménez, directora del centro de servicios Aclamo, explicó que la mayoría de los contratiempos a la hora de la enseñanza remota los confrontan los padres. “Hemos recibido llamadas de un par de padres que todavía no habían terminado de inscribir a los niños o que las computadoras no están funcionando”, apuntó.

Un ejemplo de esto es José Rojas, un padre quien busca una solución para que se le entregue una computadora a su hija y no se atrase en las asignaciones. El lunes que empezaron las clases, la pequeña aun no tenía la codiciada herramienta de trabajo.

“Los problemas son de que luego se acaban las computadoras y hay que batallar un poco para que nos la den. No alcanzamos a obtenerla pues, a ver si logramos que nos la den para seguir las clases en casa, todo el tiempo le ha ido bien, a ver y si este año le valla mejor”, relató Rojas.

Los progenitores supervisan a sus hijos, pero enfrentan tropiezos en ocasiones por la barrera del inglés.

“Si le atiende alguien que no le entiende llame otra vez y diga spanish, spanish, español. Para que le pasen a alguien con el que se pueda comunicar para alguien que no hable el idioma inglés”, recomendó Jiménez.

La prórroga de alquileres que culminaría el 31 de agosto tienes a muchos preocupados por un domicilio estable. El distrito esta consiente de esta situación y ofrecen ayuda a esas familias.

“Hay leyes que protegen a los niños que se quedan sin casa, en donde los niños todavía pueden quedar inscritos a los colegios que estén y creo que las escuelas están conscientes de esto y van a ayudar a los niños y a las familias”, mencionó Jiménez.