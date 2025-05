Sospechoso de tirotear chico por la espalda se rinde tras confidencias de familiares

Un joven, de 17 años, enfrenta cargos como adulto por la muerte de un menor, de 16, en Upper Darby, Delaware County en Pensilvania.

Se trata de Michael Nixon, quien asistía a Upper Darby High School, pero no figura como estudiante actualmente.

El incidente tuvo lugar el domingo 18 de mayo 2025 en la intersección de Long Lane y Pine Street.

El superintendente policial, Timothy Bernhardt, reveló que se llevaron a cabo dos ordenes de cateo el martes (20 de mayo 2025) y afloraron dos testigos adicionales en el caso (familiares del sospechoso) quienes proveyeron información sobre su paradero. “Esa misma noche Nixon llegó hasta la comisaría y se entregó”, destacó el funcionario.

“Esto fue un acto sin sentido de violencia armada. No podemos comentar cuál fue el pleito entre las partes antes del tiroteo, ni detallar a quién le pertenece el arma utilizada, por tratarse de una investigación en curso”, destacó Bernhardt. “Lo que sí podemos decir es que puede que se radiquen cargos adicionales contra las personas que mantuvieron a Nixon escondido”.

La víctima mortal fue identificada como Khalif Webster, de 16 años. “La familia está devastada. Todo esto ha devastado a la comunidad entera”, agregó Bernhardt al tiempo que el alcalde Ed Brown comentó “tenemos que buscar la manera de que los pleitos no se resuelvan con armas. No son la solución. Tengo tres hijos y el saber que alguno perdió la vida de esta manera me rompe el corazón, me da coraje”.

Nixon fue ingresado a un centro de detención hasta su vista preliminar. Según las autoridades será encausado como adulto.

Este es el segundo caso de muerte por violencia armada de estudiantes de Upper Darby High School. El primero, en lo que va del 2025, ocurrió a bordo de un autobús SEPTA de la Ruta 15 en Filadelfia. Pulsa aquí para esa historia.

