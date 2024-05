¡En sus marcas, listos, fuera! Todo listo para Blue Cross Broad Street Run

¡En sus marcas, listos, fuera! La icónica Independence Blue Cross Broad Street Run de Filadelfia regresa a sus raíces este fin de semana con la meta en el Navy Yard.

"Estamos agradecidos con nuestro socio de carrera, Independence Blue Cross, por hacer posible esta carrera icónica", dijo la comisionada de Parques y Recreación de Filadelfia, Susan Slawson. "El personal de Parks & Rec ha trabajado duro para que la carrera de este año sea divertida y segura para los 40,000 participantes. ¡Buena suerte a todos los corredores y nos vemos en la línea de meta!"

Ya sea que esté atando sus zapatillas como uno de los aproximadamente 40,000 corredores, buscando obtener algunos obsequios en la Health & Wellness Expo 2024, explorando los mejores lugares para animar a los corredores o simplemente tratando de sortear los cierres de carreteras, Tenemos tu guía para el fin de semana de carreras.

¿Cuándo comienza Independence Blue Cross Broad Street Run 2024? 👟

La carrera Independence Blue Cross Broad Street 2024 comienza a las 7:25 a. m. del domingo 5 de mayo, cuando los atletas en silla de ruedas se impulsan. Los corredores de élite comienzan a las 7:30 a. m. y luego oleadas de otros corredores comienzan cada 3 a 5 minutos.

"Estoy emocionada de celebrar a todos los corredores que participan en la Independence Blue Cross Broad Street Run este año", dijo la alcaldesa Cherelle Parker. "Dar la bienvenida a 40.000 corredores a Broad Street es una oportunidad significativa para mostrar lo mejor de Filadelfia. ¡Espero que todos salgan a animar y mostrar su espíritu!"

¿Dónde está la línea de meta de Broad Street Run 2024? 👟

La carrera Independence Blue Cross Broad Street 2024 regresa a su línea de meta tradicional en Philadelphia Navy Yard. Eso significa que el recorrido de la carrera es principalmente un recorrido directo desde la línea de salida en Somerville Avenue y Broad Street en la sección Logan del norte de Filadelfia hasta Navy Yard en el sur de Filadelfia, con la excepción de rodear el Ayuntamiento y un ligero giro al ingresar al Navy Yard. .

Echa un vistazo a la medalla de finalista y la camiseta de la carrera de este año.

El Navy Yard contará con diversión para toda la familia, incluido el regreso de Shriners Children's Fun Zone y Shriners Children's Run. Las carreras cuestan $ 10 para participar y se proporcionarán camisetas para los primeros 500 corredores de 12 años o menos. Puede registrar a su hijo en la exposición.

¿Cómo puedo llegar al inicio o a la meta de la carrera? 🚗 🚍 🚇

Ésta es LA pregunta que suelen hacerse corredores y espectadores.

Llegar al principio puede ser complicado. Los corredores pueden tomar un taxi o viajar para acercarse un poco al área de inicio; caminar el resto. O puede estacionarse en el Centro de transporte Fern Rock al norte o en el Complejo deportivo del sur de Filadelfia y viajar GRATIS en el metro de la línea Broad Street de SEPTA hasta la línea de salida cerca del Centro de transporte Olney.

"Diez [10] trenes adicionales saldrán del Fern Rock Transportation Center a las 4:10 am, 4:20 am, 4:30 am, 4:40 am, 4:50 am, 5 am, 5:10 am, 5:30 am, 5:40 am y 5:50 am", dice SEPTA.

SEPTA también sugiere que las personas que vienen de Nueva Jersey viajen en PATCO hasta la estación 13th/Locust Street y luego caminen hasta la estación Walnut/Locust de Broad Street Line.

Tenga en cuenta que los lotes del complejo del estadio abren a las 5:30 a. m. y se cerrarán una vez llenos, según los organizadores. Y todos los automóviles deben moverse antes de la 1 p.m. Domingo para permitir el juego de los Filis.

Esto es lo que dice la carrera sobre el área de inicio: "El campo atlético de Central High School está ubicado en Broad Street y Somerville Avenue, aproximadamente a una milla al norte de la Ruta 1 y el intercambio de North Broad Street. Aborde la línea Broad Street en cualquier parada del metro hasta llegar al área de inicio. Muchos trenes están abarrotados y es posible que no se detengan en algunos lugares en dirección norte, así que espere suficiente tiempo para llegar al área de inicio de Broad Street Run.

SEPTA tiene una página web completa creada para ayudar a las personas dentro y fuera de la ciudad a planificar sus viajes previos a la carrera. Parte de ese plan incluye un servicio adicional de tren regional temprano en la mañana en la línea combinada Glenside hasta Fern Rock.

Los corredores llegarán solos a la meta (ese es el objetivo), pero para los espectadores puede resultar complicado.

Los espectadores también pueden optar por estacionarse en el complejo deportivo y caminar hasta el Navy Yard. También es posible que deseen esperar a que comience la carrera y luego tomar el metro hasta la estación NRG antes de subir al Navy Yard.

