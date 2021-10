Diez cosas que necesitas para participar del Blue Cross Broad Street Run

Read this article in English HERE

Miles de corredores se alistan para la carrera de 10 millas Blue Cross Broad Street Run que se celebrará este año, por primera vez, en octubre. Todo tuvo que ver con las restricciones debido a la pandemia.

“Es el recorrido más largo, rápido y popular de los corredores en Filadelfia que atrae a participantes de todas partes del mundo”, lee el sitio de la carrera.

Esta no será una BCBSR regular y por eso tenemos respuestas a las preguntas que puedas tener.

¿Cuándo y dónde inicia la carrera de diez millas?

La edición del Blue Cross Broad Street Run iniciará a las 8:00 a.m. del domingo 10 de octubre 2021 en la intersección de North Broad Street y Fisher Avenue al norte de Filadelfia. Esto es muy cerca del Einstein Medical Center.

Pulsa aquí para los detalles del trayecto y los mapas disponibles.

Si te interesa participar y no te has inscrito a este momento no podrás correr. Lo que puedes hacer es comenzar el entrenamiento para la carrera del 2022.

¿Dónde busco la boleta de participación y la camiseta?

Todos los corredores admitidos y que mostraron prueba de vacunación para participar pueden recoger la boleta numérica y la camiseta en el Penn Medicine Health and Wellness Expo a celebrarse en elThe Pennsylvania Convention Center en Center City.

Esta actividad estará operando desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. hasta el viernes ocho de octubre 2021. Si no te da tiempo a ir al expo puedes acudir el sábado al interior del edificio Hall F en el 1101 de Arch Street.

Pulsa aquí si necesitas recoger la mercancía de participación de otro corredor.

¿Mis familiares y amigos pueden servirme de espectadores en el transcurso de la carrera?

Lamentablemente no. Solamente se permitirá el acceso a los corredores completamente vacunados y que se registraron con antelación. Todos los demás pueden ver toda la acción el domingo 10 de octubre descargando la aplicación de TELEMUNDO 62 desde las 8:00 a.m.

¿Hasta cuándo tengo para presentar prueba de vacunación?

Los corredores deberán subir al sitio de la carrera su tarjeta de vacunación contra el coronavirus: Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Tienes hasta el viernes ocho de octubre para completar esta gestión.

¿Cómo estarán las condiciones dle tiempo para el día de BCBSR?

El equipo meteorológico de Primera Alerta está vigilando las cambiantes condiciones del tiempo, pero debes saber que hasta el jueves las temperaturas podrían estar en los 60 grados con la posibilidad de aguaceros matutinos.

Por eso te recomendamos que te vistas de acuerdo con la ocasión para que estés preparado. Recuerda que todo lo que lleves contigo estará en tu posesión, a menos que lo Descartes, hasta la meta.

¿Cómo llego a la salida de la carrera el punto de partida?

Hay varias opciones y para los que no hayan participado anteriormente deben saber que la carrera inicia al norte de la ciudad y culmina al sur. Este año la meta fue redirigida por labores de construcción en el Navy Yard.

SEPTA ofrecerá viajes gratis a través de Broad Street Line, por lo que te puedes estacionar en el Stadium Complex de South Philly para que te montes en la estación NRG hasta la de Olney Transportation Center. El trayecto demora unos 35 minutos.

Pulsa aquí para el nuevo recorrido de BCBSR.

¿Qué esperar en la meta?

Todos los corredores deberán culminar el trayecto en el NovaCare Complex. Solo participantes estarán permitidos en esa zona.