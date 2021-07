Blue Cross Broad Street Run regresará en otoño

¡Es hora de empezar a entrenar! Blue Cross Broad Street Run regresará este otoño.

La carrera de diez millas se llevará a cabo el domingo 10 de octubre. Esta es la primera vez que se celebra el evento en esta fecha, ya que tradicionalmente es en abril.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a la principal carrera por carretera de Filadelfia este otoño", dijo la comisionada de Parques y Recreación de Filadelfia, Kathryn Ott Lovell.

La carrera de 2020 se llevó a cabo virtualmente por primera vez debido a las restricciones pandémicas de COVID-19 que dejaron de lado los eventos grupales en persona.

Cada año, 40,000 corredores hacen la caminata de 10 millas por Broad Street desde el norte de Filadelfia hasta The Navy Yard en el sur de Filadelfia.

“Al celebrar nuestro 25º año de patrocinio del icónico Blue Cross Broad Street Run, esperamos un evento exitoso y seguro”, dijo Gregory E. Deavens, presidente y director ejecutivo de Independence Blue Cross. "Nuestro apoyo es particularmente especial este año porque no solo estamos promoviendo el ejercicio y la buena salud, sino también la recuperación continua de Filadelfia de la pandemia de COVID-19".

La inscripción se abre a las 12:01 a.m. del 15 de julio.

Todos los corredores que participaron en la carrera virtual de 2020 tienen garantizado un lugar en la carrera de 2021 con un 20% de descuento sobre la tarifa de $57, dijeron los organizadores. Esos corredores de 2020 deben completar su registro antes del final del día 29 de julio.

Habrá una lotería limitada para todos los demás corredores si quedan plazas, dijeron los organizadores de la carrera.

Y si no estás preparado para correr 10 millas, puedes ver la carrera en vivo por Telemundo 62 de 7:30 a.m. a 10:30 a.m.