Inicia lotería para Blue Cross Broad Street Run

La lotería de inscripción para la edición 2020 de la Blue Cross Broad Street Run inicia este sábado, 1 de febrero, y se está invitando a profesionales y aficionados a que se unan.

Los corredores pueden registrarse en línea a partir del 1 de febrero hasta el 14 de febrero, a las 11:59 p.m. Las selecciones de lotería son aleatorias y el período de inscripción es de dos semanas, por lo que tendrá la misma oportunidad de ser uno de los aproximadamente 35,000 participantes sin importar cuándo se registre, según los organizadores. Una vez que la lotería esté completa, los corredores serán notificados por los organizadores de la carrera.

La carrera de 10 millas, que transcurre por Broad Street desde el norte de Filadelfia hasta el Navy Yard en el sur de Filadelfia, se llevará a cabo a las 7:30 a.m. del domingo 3 de mayo. El Health and Wellness Expo, abierta tanto para corredores como para no corredores, se llevará a cabo el 1 y 2 de mayo en el Centro de Convenciones de Pensilvania.

No es necesario ser un maratonista para participar en la carrera. Solo tienen que poder completar una milla de menos de 15 minutos, según los organizadores.

Solo se le cobrará la tarifa de registro de $55 si obtiene un lugar en la carrera.

Las personas también pueden registrarse como individuos o como grupos de tres a cinco corredores, según los organizadores. Los equipos tienen garantizado un lugar y deben pagar una tarifa de $300 o $350.

Las personas que se pierdan la lotería también pueden garantizar un lugar uniéndose a cinco organizaciones benéficas seleccionadas por los organizadores de la carrera. Además, aquellas personas que hayan participado 10 veces o más en esta carrera, ya tienen un lugar como "corredor permanente". Ese proceso se presenta en la página de registro.

Esta es una de las carreras de 10 millas más grandes del condado. La primera Broad Street Run se celebró en 1980 con 1,500 corredores y desde entonces se ha convertido en uno de los eventos anuales más emblemáticos de la ciudad durante más de 40 años.

La carrera recauda dinero para la Sociedad Estadounidense del Cáncer.