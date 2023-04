Cómo y dónde ver en persona a los corredores del Independence Blue Cross Broad Street Run

El Independence Blue Cross Broad Street Run se acerca y si no vas a correr, aquí tienes los mejores lugares para animar a los corredores.

La salida

La carrera empieza entre las calles Broad y Fisher la mañana del domingo de 30 de abril. la jornada arranca con los participantes en silla de ruedas a las 7:55 a.m. seguidos por los deportistas de élite y la primera ronda de corredores salen a las 8:00 a.m.

A lo largo de la ruta

Estas son las ubicaciones donde habrá una agrupacióm musical o un DJ para mantener la energía alta mientras los corredores pasan:

Broad & Lehigh

Broad & Master

Broad & Spring Garden

City Hall (cerca de Dilworth Plaza)

Union League

Broad & Carpenter

Broad & Washington

Broad &Jackson

Broad & Pattison

El Kimmel Center es idóneo para motivar a tu corredor favorito, según el Departamento de Parques y Recreación de Filadelfia. Usualmente es un punto donde muchos se detienen para hidratarse a ese punto de la carrera.

La meta

Puedes animar a tus corredores favoritos cuando cruzan la la meta en el K Lot del Lincoln Financial Field al sur de la ciudad. Habrá un área designada para que los participantes se reúnan con sus familias y seres queridos en el estacionamiento.

El 2023 Broad Street Run Official After Party se llevará a cabo desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. al otro lado de la calle de la línea de meta en el Xfinity Live!, según el sitio web del Broad Street Run's website.

T62 & NBC10

TELEMUNDO62 & NBC10 retransmitirán en directo las 10 millas el 30 de abril, contarán historias sobre los participantes y la historia del evento.