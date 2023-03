¿No has comenzado a entrenar para Blue Cross Broad Street Run? Aquí cómo hacerlo en 6 semanas

Read in English here

Restan menos de seis semanas para el Independence Blue Cross Broad Street Run, pero existen maneras de participar si es que no has iniciado el régimen de entrenamiento.

Entrenadores del área aseguran que no es demasiado tarde para ponerte en forma para las 10 millas si sigues estos consejos.

¿Cómo prepararte para la carrera?



Empieza hoy

Si bien no queda mucho tiempo para la carrera, "no te asustes", dijo el entrenador de atletismo de Jasmin Lepir. "Hay suficiente tiempo para prepararse si lo usas bien".

Kasey Manwaring-Loos, la propietaria y entrenadora de GoalsFit en Manayunk, sugiere que empieces a planificar un programa por las próximas cinco semanas.

2. No hagas demasiado

Ali Jackson, la propietaria de Never Give Up Training, compartió cómo puedes mantenerte saludable y preparar sin esforzarte demasiado

Sugirió que empieces con siete minutos a un ritmo fuerte y continues con tres minutos de un ritmo de marcha. Lepir estuvo de acuerdo al decir que "no hay una regla que te impida caminar durante la carrera".

Si aumentes la distancia lentamente, estarás preparado para la hazaña, según Manwaring-Loos. Lepir sugirió que aumentes la distancia de las corridas hasta una milla o milla y media cada semana.

¡Y no olvides los días de descanso!

3. Enfócate en la nutrición

Jackson recomendó que ingieras alimentos saludables como avena o pan con mantequilla de cacahuete (maní). También enfatizó la importancia de un suplemento de BCAA, glutamina y proteína.

4. Disfruta el entrenamiento

“El entrenamiento es la mejor parte de la experiencia. La carrera Blue Cross Broad Street es el 'frosty' del pastel", agregó Manwaring-Loos.

Ella dijo que hacer planes para correr con amigos o grupos de atletismo de la zona ayuda a disfrutar del proceso y también motivarse. Se recomienda que cambies la rutina y trates rutas disímiles.

5. No olvides el entrenamiento de fortaleza

Jackson sugirió que entrenes con pesas todo el cuerpo, pero en especial los abdominales dos o tres veces por semana para evitar lesiones y hacerte más fuerte.

6. Asegúrate que tienes la ropa y el calzado correcto

Cuando no tienes mucho tiempo para entrenar, es importante que cuentes cone l calzado idóneo para que no te duelan los pies y no se creen ampollas. Lepir dijo que es importante obtener zapatos y calcetines buenos para que el entrenamiento sea divertido y menos doloroso.

¿Todavía queda tiempo para registrarse?

La carrera será virtual y presencial este año. Si no eres una de las 36,000 personas que se han registrado para correr, todavía puedes unirte de forma virtual entre el 30 de abril a el 15 de mayo. El día final para anotarte es el 28 de marzo. Cuesta $65.

También puedes agregar a los niños en la carrera Shriners Childrens Run a celebrarse el 30 de abril. Pudes anotarlos hasta el 15 de abril. Cuesta $5.

¿Prefieres ser espectador antes que correr?

TELEMUNDO62 y NBC10 retransmitirán en directo las 10 millas el 30 de abril, contarán historias sobre los participantes y la historia del evento.