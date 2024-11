Se afecta el tráfico por fuego forestal sin contener desarrollado en Gloucester County

Un nuevo fuego forestal se desarrolla en nuestra zona afectando el movimiento del tráfico, en esta ocasión en Gloucester County, New Jersey, la tarde del jueves; en adición a los condados Camden y Burlington donde otros incendios forestales se encuentran activos.

El Servicio de Bomberos Forestales de Nueva Jersey se encuentra en el lugar de este incendio forestal que arde en Carpenter Ave en el Área de Gestión de Vida Silvestre de Glassboro, según el Servicio de Bomberos Forestales de NJ.

Los equipos de la agencia de bomberos están construyendo una línea de fuego y planean llevar a cabo una operación de contrafuego, quemando combustible estratégicamente en el camino del incendio para frenar su avance y ayudar con los esfuerzos de contención.

Para las 4:30 p. m. los funcionarios habían informado que el fuego se extendió por múltiples acres, y no estaba contenido.

