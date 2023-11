Celebra la temporada festiva en el desfile de navidad del centro de West Chester

El Desfile de Navidad de West Chester regresa este viernes primero de diciembre a las 7 p. m., precedido por el encendido anual del árbol a las 6:30 p. m. en el césped del histórico tribunal del condado de Chester.

El desfile comienza en Market Street con New Street, se dirige hacia el este en Matlack Street y completa su circuito de una milla hacia el oeste por Gay Street a través del corazón del distrito histórico de West Chester.

Este año se trata de “más” incluso antes de que llegue Papá Noel, con casi 20,000 espectadores, 3,000 participantes y 70 elementos del desfile, incluidas las mejores bandas de música, equipos de baile, escuadrones de porristas y coros de la región. Será la última oportunidad de ver la Incomparable Golden Rams Marching Band de la Universidad de West Chester antes de marchar en el icónico Rose Parade.

En la zona donde se llevará a cabo el evento, no se permitirán vehículos, solo el acceso a pie a través de la rampa en High Street ubicada cerca de M&T Bank.

Los cierres de carreteras son aproximadamente de 4:30 p. m. a 10 p. m. el viernes en West Market Street entre New Street y Bradford Avenue (área de preparación), Gay Street entre Matlack Street y New Street, Market Street entre Matlack Street y Bradford Avenue, Walnut Street entre Chestnut Street y Miner. Street, High Street entre Chestnut Street y Miner Street, Church Street entre Chestnut Street y Market Street, Darlington Street entre Chestnut Street y Wollerton Alley, New Street entre Chestnut Street y Market Street.

¡Felices fiestas!