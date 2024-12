¿Dónde celebrar el Año Nuevo en el área de Filadelfia? Te tenemos la guía completa

Si te preguntas dónde celebrar el Año Nuevo, no te preocupes. Hemos buscado los eventos más populares en toda la región de Filadelfia para que no tengas que preocuparte.

Desde caídas de bolas únicas hasta veladas en la azotea, aquí está nuestro resumen de los mejores eventos de Nochevieja de este año:

Espectáculos de fuegos artificiales de Nochevieja

Visita los fuegos artificiales de Nochevieja de Pensilvania en la ribera del río Delaware



Celebra el 2025 con uno de los espectáculos de fuegos artificiales más grandes y brillantes de la Ciudad del Amor Fraternal. Los fuegos artificiales de Nochevieja en la ribera se pueden ver de forma gratuita a lo largo del río Delaware, así como en los muelles y lugares cercanos. Si no puedes asistir en persona, puedes ver los fuegos artificiales en NBC10 Philadelphia. Visita delwareriverfront.com para obtener más información.



📍Independence Blue Cross RiverRink - 101 S. Christopher Columbus Blvd., Philadelphia

🕣Dos espectáculos: 6:00 p. m. y medianoche

Fiesta de Nochevieja a bordo del Moshulu



Todos a bordo del Moshulu, el velero de aparejo cuadrado más grande y antiguo del mundo, para disfrutar de una divertida noche de cenas suntuosas, bailes y fuegos artificiales. Para obtener más información sobre los horarios de los eventos y comprar sus entradas, visite moshulu.com/holidays .



📍 401 S. Columbus Blvd., Filadelfia

🕣 Varios horarios

Fiesta de fuegos artificiales de fin de año en Hilton Penn's Landing



Celebre el Año Nuevo con familiares y amigos en Hilton Penn's Landing. Disfrute de baile, cócteles y fuegos artificiales mientras bebe champán a medianoche. Las entradas ya están disponibles aquí .



📍 201 S. Columbus Blvd., Filadelfia

🕣 De 9:00 p. m. a 1:00 a. m.

Fiesta en yate bajo los fuegos artificiales de Filadelfia a bordo del yate Ben Franklin ¡



Navega hacia el Año Nuevo a bordo del yate Ben Franklin! Con barra libre, DJ en vivo y vistas de 360 ​​grados de los fuegos artificiales, este es un evento al que debes asistir para disfrutar de una noche llena de diversión. Consigue tus entradas hoy aquí .



📍 101 S. Columbus Blvd., Filadelfia

🕣 De 9 pm a 1 am

FIESTAS Y GALAS DE NOCHE

¡Nochevieja en vivo! en Xfinity Live!



Desde monta de toros hasta múltiples DJ y discoteca silenciosa, Xfinity Live! realmente sabe cómo celebrar el Año Nuevo. Las entradas para su fiesta de Nochevieja te garantizan que te divertirás a lo grande. Consigue tus entradas ahora en xfinitylive.com . 📍1100 Pattison Ave., Filadelfia 🕣 Comienza a las 7:00 p. m.

NOTO Philadelphia New Year's Eve



Celebre la llegada de 2025 con estilo. NOTO, conocido por su vida nocturna de lujo, está haciendo todo lo posible este año con un DJ, barra libre premium y mesas VIP especiales. Visite notophl.com para obtener más información.



📍1209 Vine St., Filadelfia

🕣Las puertas abren a las 9:00 p. m.

Morgan's Pier NYE Take Over



El lugar de moda de verano por excelencia de Filadelfia, Morgan's Pier, lleva las cosas a otro nivel para su fiesta de Nochevieja en Craft Hall. El lugar de 35.000 pies cuadrados se transformará en la mejor experiencia de fiesta. Visita morganspier.com para comprar tus entradas.



📍 901 N. Delaware Ave., Filadelfia

🕣 Comienza a las 9:00 p. m.

Cuarta fiesta anual de Nochevieja en Stratus Rooftop Lounge



"Despídete de 2024 bajo las estrellas" en el histórico Hotel Monaco esta Nochevieja. Stratus Lounge celebra su cuarta fiesta anual, con barra libre, aperitivos, DJ y mucho más. Las entradas ya están disponibles en stratuslounge.com .



📍 433 Chestnut St., Filadelfia

🕣 Comienza a las 9:00 p. m.

Fiesta de fin de año con temática de los 90 en Rivers Casino Philadelphia



Festeja como si fuera 1999 en la fiesta de fin de año de Rivers Casino. Esta fiesta con temática de los 90 ofrecerá regalos de fiesta, premios, champán y más. Visita riverscasino.com para obtener información sobre las entradas.



📍 1001 N. Delaware Ave., Philadelphia

🕣 De 9:00 p. m. a 2:00 a. m.

Nochevieja en el Four Seasons Hotel Philadelphia



Reciba el año nuevo por encima de las nubes. Esta lujosa velada en el interior de Jean-Georges Philadelphia y SkyHigh ofrece un menú degustación de 5 platos con menú fijo combinado de manera experta con vinos finos. Los huéspedes también pueden disfrutar de música, baile y entretenimiento en vivo durante toda la noche. Las reservas se pueden realizar a través de opentable.com .



📍 1 N. 19th St., Philadelphia

🕣 Varios horarios de asientos

Gala anual de fuegos artificiales de Nochevieja al estilo "Celebrity" en el Pyramid Club



Recibe el año nuevo con estilo en el Pyramid Club. Será una noche llena de brillo, glamour y, por supuesto, fuegos artificiales. Esta gala con todo incluido incluye barra libre, estaciones de bufé, varias salas para disfrutar y mucho más. Consigue tus entradas ahora aquí .



📍1735 Market St., 52nd Fl Philadelphia

🕣 De 9 pm a 2 am

Fiesta de Nochevieja en Blind Barber



Escondido detrás de una tienda de barbería antigua, Blind Barber organiza una fiesta de Nochevieja con barra libre y una actuación especial de DJ.



📍 1325 Sansom St., Filadelfia

🕣 Las puertas abren a las 9:00 p. m.

Celebración de Nochevieja con la Orquesta de Filadelfia



Reciba el año nuevo con una celebración digna de mención. La orquesta de clase mundial ofrecerá un espectáculo impresionante que celebra la alegría de la danza. Visite philorch.ensembleartsphilly.org para comprar entradas hoy.



📍 Marian Anderson Hall - 300 S. Broad St., Filadelfia

🕣 Comienza a las 7:00 p. m.

Celebración de Nochevieja en Wicked Wolf



Pasa tu Nochevieja en Wicked Wolf. La fiesta incluye barra libre premium de 5 horas, un DJ que pinchará los últimos éxitos y una copa de champán de cortesía para dar la bienvenida al 2025. Compra tus entradas aquí .



📍 1214-16 Chestnut St., Filadelfia

🕣De 21:00 a 14:00 horas

La víspera de Año Nuevo

El Peeps Chick Drop en Bethlehem



Celebra el año nuevo con una dulce celebración en PEEPSFEST en Bethlehem, Pensilvania. Este evento de dos días (30 y 31 de diciembre) promete diversión, música, juegos con temática de PEEP, manualidades y, por supuesto, el icónico PEEP Chick Drop. Consulta steelstacks.org para obtener más información y comprar entradas.



📍 SteelStacks - 101 Founders Way, Bethlehem, Pensilvania

La caída de fresas en Harrisburg



Cuenta regresiva para el Año Nuevo con la caída anual de fresas y el espectáculo de fuegos artificiales de medianoche en Harrisburg, Pensilvania. Habrá un DJ, chocolate caliente gratis y varias opciones de comida y bebida durante toda la noche. Para obtener más información, visite harrisburgpa.gov .



📍 10 N. 2nd St., Harrisburg, Pensilvania

🕣 De 9 p. m. a medianoche

El evento de Nochevieja de Hershey's Kiss Raise en Hershey



¿Quizás celebrar el año nuevo con un beso? El evento de Nochevieja de Hershey's regresa por 20.° año con música en vivo, comida y actividades para toda la familia. La velada comienza con una hora familiar de 7:30 a 8:30 p. m. para los invitados más jóvenes que quizás no lleguen hasta la medianoche. Luego, el entretenimiento del escenario principal comienza a las 9:00 p. m. antes del evento de Nochevieja de Hershey's Kiss Raise a la medianoche.



📍 1 W. Chocolate Ave., Hershey, Pensilvania

La caída de hongos en Kennett Square



Celebre el año nuevo en Kennett Square, Pensilvania, la "capital mundial de los hongos". El evento incluye comida, rifas y, por supuesto, una caída de hongos a medianoche. Para obtener más información sobre este divertido evento, visite midnightinthesquare.com .



📍 Calles State y Union en Kennet Square

Eventos de Año Nuevo para toda la familia

Espectáculo de superhéroes en Cherry Street Pier



Una fiesta de Año Nuevo que toda la familia puede disfrutar! Este divertido evento incluye un baile en el salón, música, juegos y apariciones especiales de Spiderman, Capitán América e incluso Pantera Negra.



📍 Cherry Street Pier - 121 N. Columbus Blvd., Filadelfia

🕣De 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Cuenta regresiva de Nochevieja para niños en Franklin Square



Disfrute de manualidades gratuitas y festividades para toda la familia antes del Square Drop anual. ¡También puede ver los fuegos artificiales desde Franklin Square! Para obtener más información, visite historicphiladelphia.org .



📍 200 N. 6th St., Filadelfia

🕣 Manualidades de Año Nuevo de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., luego Square Drop de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Cuenta regresiva para el Año Nuevo en el Please Touch Museum



El Please Touch Museum organizará dos eventos cronometrados en la víspera de Año Nuevo. Los eventos incluyen actuaciones, actividades y una divertida y festiva caída de bolas con confeti en Hamilton Hall. Para obtener más información y entradas, visite pleasetouchmuseum.org .



📍 4231 Avenue of the Republic, Filadelfia

🕣9 a. m. a 11:30 a. m. o 1 p. m. a 3:30 p. m.