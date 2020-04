Celebraciones religiosas a distancia en la Semana Mayor

La celebración de la Semana Santa ha tomado un giro diferente con la pandemia del coronavirus, por lo que iglesias, templos y otras comunidades religiosas del área de Filadelfia ha organizado sus actividades de manera virtual para que los ciudadanos celebren desde casa.

Aquí hay un listado de algunas de ellas:

LGBTQ Community Seder Online

Domingo, 12 de abril

El evento será gratuito, pero cualquier donativo será destinado a programas para la comunidad judía LGBTQ en Filadelfia.

Abyssinian Baptist Church, Filadelfia

Domingo de Pascua, 10:30 a.m.

YouTube

African Episcopal Church of St. Thomas, Filadelfia

Viernes Santo, mediodía

Domingo de Pascua, 10:00 a.m.

Facebook

Arquidiócesis de Filadelfia

Misas en línea

Viernes Santo 3:00 p.m.

Sábado Santo, 8:00 p.m.

Domingo de Pascua, 11:00 a.m.

Ascension United Church of Christ, Norristown

Domingo de Pascua, 11:00 a.m.

Facebook

Audubon United Methodist, NJ

Viernes Santo, 7:30 p.m.

Domingo de Pascua, 10:30 a.m.

Facebook

Bethel Deliverance Church, Filadelfia

Domingo de Pascua, 10:30 a.m.

Streaming

Branch Life Church, Pottstown

Domingo de Pascua, 10:00 a.m. y 5:00 p.m.

Facebook

Cedarville United Methodist Church, Pottstown

Viernes Santo, 7:30 p.m.

Domingo de Pascua, 10 a.m.

Facebook

Christ Baptist Church, Burlington, NJ

Domingo de Pascua, 10:00 a.m.

Streaming

Christ’s Church of the Valley, Royersford, PA

Domingo de Pascua 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 7 p.m., 10 p.m.

Facebook

YouTube

Collenbrook United Church, Drexel Hill, PA

Viernes Santo, 7:00 p.m.

Domingo de Pascua, 10:30 a.m.

Facebook

Enon Tabernacle Baptist Church, Filadelfia

Domingo de Pascua, 9:45 a.m.

Streaming

Experience Christian Church, Exton, PA

Domingo de Pascua 9 a.m., 10 a.m. o 11 a.m.

Streaming

Faith Baptist Church, Fairless Hills, PA

Domingo de Pascua, 11:00 a.m.

Streaming

Faith Baptist Church, Hamilton, NJ

Musical de Domingo de Pascua, 11:00 a.m.

YouTube

Faith City Family Church, Newark, DE

Todos los miércoles, 7:00 p.m.

Domingo 9:00 a.m. y 11:00 a.m.

Facebook

YouTube

The Family Church, Vorhees, NJ

Domingo de Pascua 8:45 a.m., 11 a.m.

Streaming

Fellowship Alliance Chapel, Medford, NJ

Viernes Santo, 7:00 p.m.

Domingo de Pascua, 10:00 a.m.

Streaming

First Baptist Church, Lansdale, PA

Domingo de Pascua, 10:30 a.m.

Facebook

First Baptist Church of Perkasie, PA

Domingo, 10:45 a.m.

Streaming

Grace City Church of the Northeast, Filadelfia

Domingo de Pascua, 10 a.m.

YouTube

Grace Covenant Church, Exton, PA

Viernes Santo, 7:00 p.m.

Domingo de Pascua, 9:30 a.m.

Streaming

Harvest Fellowship Church, Boyertown, PA

Domingo de Pascua, 10:15 a.m.

YouTube

Holy Nation Baptist Church, Filadelfia

Domingo de Pascua, mediodía

Facebook

Holy Trinity Parish, Ventnor, Margate y Longport, NJ

Viernes Santo, 3:00 p.m.

Sábado Santo, 8:00 p.m.

Domingo de Pascua, 11:00 a.m.

Facebook

Immaculate Conception BVM Catholic Church, Jenkintown, PA

Viernes Santo, 3:00 p.m.

Sábado Santo, 7:00 p.m.

Domingo de Pascua, 10:00 a.m.

Streaming

Kaighn Ave Baptist Church, Camden, NJ

Domingo de Pascua, 10:30 a.m.

Streaming

Lighthouse Church, Lumberton NJ

Domingo de Pascua: 9 a.m., 10:30 a.m., 12:00 p.m., 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m.

Streaming

National Shrine of our Lady of Czestochowa, Doylestown, PA

Domingo de Pascua: Polaco 9:30 a.m., Inglés 11:00 a.m.

Facebook

New Life In Christ Fellowship, Coatesville, PA

Domingo de Pascua, 10:00 a.m.

Streaming

Olivet Methodist Church, Coatesville, PA

Domingo de Pascua, 10:00 a.m.

YouTube

Philadelphia Episcopal Cathedral, Filadelfia

Domingo de Pascua, 10:00 a.m.

Facebook

Ramoth Church, Vineland, NJ

domingo, 9 a.m.

Facebook

St. Andrew’s Evangelical Lutheran Church, Perkasie, PA

Viernes Santo, 7:30 p.m.

Facebook

Domingo de Pascua, 10:30 a.m.

Facebook

Saint Miriam Parish, Flourtown, PA

Viernes Santo, 3 p.m.

Sábado 8 p.m.

Domingo de Pascua, 9 a.m.

Streaming

St. John Cantius Parish, Filadelfia

Domingo: Inglés 10 a.m., Polaco 11:30 a.m.

Facebook

St. John Lutheran Church, Blue Bell, PA

Viernes Santo, 12:15 p.m. y 7:30 p.m.

Sábado 7:30 p.m.

Domingo de Pascua, 7:30 a.m. y 10:30 a.m.

Facebook

Saint Joseph’s Catholic Church, Wilmington, DE

Viernes Santo, 1 p.m.

Domingo de Pascua, 10 a.m.

Streaming

St. Paul A.M.E. Church, Filadelfia

Viernes Santo, 7 p.m.

Facebook o Zoom / Código de Zoom: (929) 205- 6099 Code: 159-038-759# Domingo de Pascua, 11 a.m.

Facebook

Saints Peter and Paul Byzantine Catholic Church, Bethlehem, PA

Viernes Santo, 2 p.m.

Sábado, 4 p.m.

Facebook

St. Peter’s Lutheran Church, North Wales, PA

Viernes Santo, 7 p.m.

Domingo de Pascua, 10 a.m.

Facebook

St. Thomas of Villanova Parish and Villanova University, Villanova, PA

Viernes Santo, 3 p.m.

Sábado 7 p.m.

Domingo de Pascua, 9 a.m.

Streaming

Second Baptist Church of Pedricktown, NJ

Domingo de Pascua, 6 a.m. y 11 a.m.

Streaming

Storehouse Church, Plymouth Meeting, PA

Viernes Santo, 7 p.m.

Domingo de Pascua, 9 a.m.

Streaming

Trinity Presbyterian Church in Cherry Hill, NJ

Domingo de Pascua, 9:30 a.m.

Streaming

Victory Christian Fellowship, New Castle, DE

Viernes Santo, 3 p.m.

Domingo de Pascua, 6 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m.

YouTube