Centrales eléctricas deben comenzar a pagar por las emisiones

Pensilvania se uniría a 11 estados en una lucha para reducir las emisiones de carbono de las plantas de energía que calientan la Tierra.

La administración del gobernador Tom Wolf aprobó regulaciones que colocan a Pensilvania en la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI, apodada Reggie). Es esencialmente un mercado donde las centrales eléctricas que emiten carbono en 12 estados que son miembros de RGGI deben pagar una tarifa por cada tonelada de dióxido de carbono liberada a la atmósfera.

Dos de las tres centrales eléctricas de carbón restantes en Pensilvania anunciaron que cerrarían, y lo adjudicaron a mayores costos de operación debido a las regulaciones estatales. Numerosas centrales eléctricas a gas siguen funcionando en todo el estado.

Wolf, quien ha presionado para que Pensilvania se una a RGGI desde 2019, anunció el viernes las nuevas regulaciones que colocan al estado en la iniciativa junto con Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont y Virginia.

“Es oficial. Estoy orgulloso de que Pensilvania esté en camino de convertirse en un líder en la lucha contra el cambio climático a través de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero”, dijo Wolf en un tuit.

RGGI es una iniciativa de cambio climático única para los Estados Unidos, donde, a diferencia de otros países desarrollados, no hay una tarifa federal sobre las emisiones de carbono o programas de tope y comercio. Esas iniciativas en otros países significan que las empresas y los servicios públicos deben pagar por las emisiones que generan el calentamiento de la Tierra.

El mercado creado por RGGI permite que los propietarios de plantas de energía en los estados cooperantes compren créditos por emisiones de carbono por tonelada. El precio más reciente por una tonelada de emisiones de dióxido de carbono fue de $13.50. Los precios pueden fluctuar dependiendo de las emisiones totales producidas por los estados involucrados en el mercado a través de subastas que se realizan cuatro veces al año.

El dinero recaudado de las tarifas pagadas por las compañías eléctricas luego es utilizado por los estados para iniciativas de cambio climático. Pensilvania espera recaudar alrededor de $187 millones en los primeros 12 meses, aunque se espera que la cantidad disminuya con el tiempo a medida que las plantas de energía que producen carbono sean reemplazadas por fuentes de energía más limpias.

Muchos de los legisladores republicanos de Pensilvania, que tienen la mayoría en la legislatura estatal, se oponen a RGGI y han intentado sin éxito impedir que Wolf implemente RGGI. Wolf usó el poder regulatorio de su administración para unirse a Pensilvania, y los republicanos demandaron para que se anulara la regulación. Una orden judicial reciente expiró la semana pasada, lo que permitió que Pensilvania se uniera.

El estado es uno de los mayores exportadores de gas natural del país, por lo que el considerable rechazo de las compañías de gas que perforan en el Marcellus Shale subterráneo obstaculizó los intentos de Wolf de unirse a RGGI en los últimos dos años.

La administración Wolf espera que las emisiones de dióxido de carbono de Pensilvania disminuyan entre 97 y 225 millones de toneladas para 2030, junto con reducciones en otros contaminantes nocivos transportados por el aire.

"La emisión de otros contaminantes nocivos como los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y las emisiones de partículas también se reducirá significativamente", según el sitio web de Pennsylvania RGGI. "Estas reducciones beneficiarán particularmente a aquellos que se ven afectados con mayor frecuencia por la calidad marginal del aire, como los niños y las personas mayores en riesgo, especialmente en las comunidades de justicia ambiental y de bajos ingresos".

Un destacado defensor del medio ambiente en Pensilvania elogió que el estado se uniera a RGGI.

"Finalizar esta política climática transformadora es una victoria para todo Pensilvania y las generaciones futuras", dijo la presidenta y directora ejecutiva de PennFuture, Jacquelyn Bonomo. "Pennsylvania es responsable del 4 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de EE. El programa de inversión reducirá profundamente la contaminación de Pensilvania al limitar lo que proviene de nuestras plantas de energía más sucias”.