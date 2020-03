Centros universitarios recesan para prevenir contagios

La llegada del coronavirus a la región de Filadelfia impactó a varios planteles educativos que se vieron forzados a cerrar sus puertas como medida de prevención.

Entre las instituciones afectadas figuran Esperanza Academy y Temple University, en donde ya no están recibiendo estudiantes para, de esta forma, prevenir el contagio.

En el caso de Esperanza, se informó que cerrarán hasta el lunes, ya que un miembro de su facultad tuvo contacto con alguien contagiado por el coronavirus, por lo que se movilizaron para desinfectar las instalaciones.

Alrededor de 26 miembros del personal de limpieza estarán desinfectando los tres edificios dirigidos por la Organización Esperanza. Se informó que la persona en cuestión está en cuarentena.

“Ahora mismo, nos están dejando esa decisión a nosotros. Y estamos en la disposición de hacer lo que sea mejor para la gente”, dijo a Telemundo 62 el reverendo Daniel Cortés, vicepresidente de Esperanza. “Al fin y al cabo, crea un ambiente… no importa lo que hagamos; so lo tenemos abierto y no limpiamos, somos irresponsables, si lo cerramos y lo limpiamos, entonces creamos caos, pero como organización que piensa en el barrio”.

Con esto en mente, se decidió cerrar puertas para realizar una limpieza profunda con el fin de prevenir la propagación y no tener que lamentar.

De otra parte, Temple University decidió que a partir del lunes, 16 de marzo, sus estudiantes tendrán que culminar el semestre por clases en línea. Se informó que tendrán hasta el 21 de marzo para desalojar el campus.

“Estoy muy triste porque no me quiero ir, pero entiendo”, dijo Angela Verdugues, una de las estudiantes.

La Salle University y Salus University, así como las escuelas de Lower Merion son algunos de los otros planteles que han debido interrumpir sus clases.