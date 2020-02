Cerrará Fresh Grocer en University City

Tras casi dos décadas de servicio, el supermercado The Fresh Grocer cerrará sus puertas el próximo mes en el sector de University City en Filadelfia.

"University of Pennsylvania y The Fresh Grocer acordaron poner fin al arrendamiento de The Fresh Grocer que ubica en 40th Street y Walnut Street, el 31 de marzo de 2020, después de casi 20 años de operaciones exitosas", escribió un portavoz de la universidad.

Fresh Grocer llegó a University City como una opción de compras de víveres, tanto para los residentes del vecindario como para los estudiantes de Penn.

"La Universidad reconoce y agradece la voluntad de Fresh Grocer de abrir un supermercado en University City en 2001 en un momento en que muchos otros operadores no estaban dispuestos a correr ese riesgo", escribió el portavoz. "The Fresh Grocer reconoce y aprecia de manera similar la voluntad de la Universidad de ofrecerle la oportunidad de operar un supermercado urbano en la ubicación 40th y Walnut".

El portavoz dijo que Penn solicitó y revisará propuestas de otros colmados en el lugar una vez que The Fresh Grocer desocupe. Sin embargo, no reveló si se tomó una decisión.