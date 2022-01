Certifican que cadáver hallado en pantano pertenece a hispano desaparecido

Las autoridades ratificaron que los restos humanos hallados en una zona pantanosa de Pleasantville, Nueva Jersey la mañana del martes pertenecen en efecto al jovencito Irving Mayren Guzmán, reportado como desaparecido por familiares.

Se informó que el cadáver fue sometido a una autopsia para dar con la identidad del hispano, de 19 años.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte y tanto la fiscalía de Atlantic City como la Policía de Pleasantville continúan laborando en la pesquisa.

En la mañana del miércoles, familiares y amigos se manifestaron en busca de “justicia” y respuestas frente a las instalaciones del club de caballeros Centerfolds en Delilah Road donde fue vista la víctima por última vez.

“Yo no quiero que otra madre pase por lo que estoy pasando. No es fácil, no se lo deseo a nadie, pero que se haga justicia”, destacó la madre del afectado, Sara Guzmán. “Yo sé que esto no me va a devolver a mi hijo, pero no quiero que otra madre sufra lo que estoy pasando”.

Tras esas declaraciones la mujer dijo que tuvo una reunión con las autoridades y que serían ellos quienes ofrezcan detalles del nuevo giro de la pesquisa.

“Yo le pido a Dios que mi hijo no haya sufrido tanto”, agregó Guzmán.

Hasta el momento se desconoce si el caso es investigado como homicidio y si hay datos de algún sospechoso.

