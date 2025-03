Parker propone presupuesto ‘One Philly 2.0’ con inversión de $6.7 miles de millones

La alcaldesa Cherelle Parker alardeó de su labor y la de su gabinete en la presentación del presupuesto de Filadelfia para el segundo año de su mandato que alcanza los $6.7 miles de millones.

“En la primera propuesta de presupuesto lo llamé One Philly, por la promesa que les hice cuando me eligieron alcaldesa, esta vez le voy a llamar One Philly 2.0 porque es una continuación de esa promesa, pero mejorada”, recalcó la funcionaria desde el podio en el Concejo Municipal.

Parker explicó que cada dólar es necesario para completar su visión y lo enumeró de la siguiente manera:

Seguridad pública - $186 millones

Vivienda - $24.8 millones

Educación - $5.3 millones

Limpieza y zonas verdes - $15 millones

La funcionaria tomó gran parte de su discurso para probar que la inversión del año anterior surtió efecto, según sus reportes.

Todo lo propuesto forma parte de un proyecto a largo plazo de cinco años.

La alcaldesa insistió en una reducción de impuestos:

Impuesto salarial del 3.75% a 3.70%.

Impuesto salarial a los no residentes del 3.44% a 3.39%.

Impuesto a la propiedad subirá del 3.2785% al 3.578% para sustentar la iniciativa HOME.

Propuestas de inversión: