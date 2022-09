Chofer salta la curva, derriva poste y arrolla a mujer antes de huir con otros pasajeros

Read in English here

Una mujer, quien aparenta a ser trabajadora de salud, fue atropellada mortalmente por un vehículo que se saltó la curva y en la que iban cuatro personas a bordo la noche del jueves.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Se informó de forma preliminar que el suceso tuvo lugar en el vecindario de Germantown a eso de las 11:00 p.m. a lo largo de la cuadra 5400 de Greene Street, cerca de Coulter Street.

El jefe de inspectores Scott Small reveló que “esa mujer no tuvo tiempo de reaccionar fue verdaderamente una tragtedia”. Hasta el momento la afectada no ha sido identificada, porque no cargaba con documentos personales, pero sí sabemos que vestía “scrubs” el uniforme tradicional de los trabajadores de salud.

Small explicó que los cuatro tripulantes del vehículo, una camioneta Chevy Tahoe color blanca, huyeron a pie tras el incidente.

Esto es lo que sabemos de la investigación:

La mujer, que aparenta estar entre los 40 o 50 años, fue impactada mientras caminaba por la acera en Greene Street.

La víctima fue impulsada al menos 15 pies de distancia del golpe.

Sostuvo “trauma severo en la cabeza y otras partes del cuerpo”, según Small.

Los paramédicos certificaron la muerte en el lugar de los hechos.

Un testigo dijo a la Policía que la camioneta Chevy Tahoe huyó hacia el norte de Greene Street y cruzó contra el tránsito en dirección contraria.

Tras el impacto el conductor de la camioneta dio reversa y las cuatro personas salieron corriendo del vehículo.

Las bolsas de aire protectoras de la camioneta se desplegaron del impacto. Todo esto porque antes de pegarle a la víctima se saltaron la curva, chocaron con un poste hasta arrollar la dama.

La Policía investiga el suceso como un accidente de atropello y fuga, por lo que buscan pistas en el lugar de los hechos para dar con los presuntos implicados. Hasta el momento no han removido la camioneta del lugar, porque esperan hacer pruebas de huellas digitales.