Choque mortal: chofer se impacta contra edificio y provoca estallido

Un conductor murió a causa de sus heridas después de que chocara contra un edificio, lo que provocó una explosión en Conshohocken, Pensilvania, durante la madrugada del domingo.

El hombre de 47 años conducía por East Elm Street alrededor de la 1:45 a.m., cuando perdió el control de su automóvil y se estrelló contra un edificio cercano, cortando el servicio de gas. El gas natural que escapaba se encendió y provocó una explosión.

Un oficial de la Policía de West Conshohocken y un buen samaritano sacaron al hombre del vehículo. Los bomberos controlaron las llamas y los servicios de gas de PECO cerraron el gas.

El hombre, que no fue identificado, fue declarado muerto en la escena. Los investigadores aún no han revelado su identidad. Él era la única persona dentro del vehículo y no se reportaron otras lesiones.