Cierran capítulo con “justicia” en caso de Nikolette Rivera

“No es mucho lo que puedes hacer para salirte con la tuya si utilizas un arma de fuego”, dijo entre sollozos Joan Ortíz, madre de la pequeña Nikolette Rivera, quien falleció en octubre del 2019 en sus brazos, tras una balacera hacia la vivienda familiar.

La mujer formó parte de la conferencia de violencia armada del fiscal Larry Krasner junto con su madre y otros hijos en vista de que se develaron detalles adicionales del caso.

Esto es lo que sabemos, según la oficina del fiscal de distrito, del presunto pistolero, identificado como Tayvon Thomas y quien fue sentenciado de 55 a 110 años en prisión la semana pasada:

Tayvon Thomas y otro individuo, identificado como Freddie Pérez quien será sentenciado en septiembre, se armaron de rifles AK47 para disparar contra los miembros de una organización rival de drogas.

Los sospechosos hicieron detonaciones contra una camioneta negra estacionada, que eventualmente huyó, afectando a una persona en silla de ruedas y a una adolescente que estaban desempacando la compra. Estos últimos fueron identificados como Javier Silva y Sharlene Ruiz.

Acto seguido continuaron con su despliegue de violencia armada en busca de los blancos, de lo que ellos pensaban era otra organización de drogas, hasta llegar a la casa de Nikolette Rivera.

Allí la madre, Joan Ortíz, aguardaba en la sala de la estructura junto con la niña por un trabajador que iba a limpiarles la alfombra. Ellos dialogaron por unos instantes sobre el estacionamiento, que en esa cuadra no es muy factible, cuando comenzó la lluvia de balas.

Tres personas resultaron heridas: Nikolette Rivera, de dos años, en la cabeza, Joan Ortíz, la madre de la niña, y el trabajador de alfombras.

Al momento del suceso la abuela de la niña, Carmen Ortíz y los otros dos hijos de Joan estaban en la vivienda, pero no resultaron heridos.

Tayvon Thomas fue arrestado por las autoridades y luego de varios meses confesó este y otros crímenes. Fue encarcelado hasta su juicio y en ese ínterin apuñaló a tres oficiales de corrección uno de los cuales nunca regresó al trabajo. Todos sobreviven.

Finalmente fue sentenciado a prisión de 55 a 110 años.

“Gracias a esta oficina (la del fiscal Krasner) por el apoyo y su labor. Este es el final de la parte de la justicia, pero el dolor nunca termina. No es mucho lo que puedes hacer si decides tomar un arma de fuego en tus manos. Vas a cobrar la vida de otros y a herir a muchas personas, pero vas a perder tu vida y no me refiero a vivir, sino a que no hay más salida”, destacó Joan Ortíz.

Krasner aprovechó para instar a organizaciones comunitarias, quienes tengan programas de ciclismo, a que sometan propuestas a su oficina para intervenir con la juventud y este deporte en busca de erradicar la violencia armada. Dijo que los hermanitos de Nikolette estaban interesados en participar y que buscaría fondos para subvencionar el esfuerzo.