Cierres de calles en Filadelfia por el Roots Picnic 2025: Lo que necesitas saber

Con miles de visitantes esperados en Fairmount Park, la Ciudad de Filadelfia ha anunciado una serie de cierres viales, cambios en el transporte y medidas logísticas esenciales para el evento Roots Picnic 2025, que se celebrará el 31 de mayo y 1 de junio en The Mann Center.

Las autoridades instan a residentes y asistentes a planificar con anticipación para evitar contratiempos durante este importante evento cultural.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo 62. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Organizado por Live Nation Urban y The Roots (la banda musical oficial de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), el Roots Picnic reunirá a artistas de renombre como D’Angelo & The Roots, Lenny Kravitz, Meek Mill y Miguel.

Este evento forma parte del Roots Picnic Weekend, que también incluye el Roots Picnic Con el viernes 30 de mayo en The Fillmore, una convención gratuita con charlas sobre educación musical, creatividad, liderazgo femenino y más.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

🚧 Cierres de calles y restricciones de estacionamiento

Con el objetivo de facilitar la logística del festival y garantizar la seguridad pública, los organizadores y funcionarios de la Ciudad implementarán cierres progresivos en calles cercanas al área de West Fairmount Park y el vecindario Overbrook.

Cierres programados:

Del lunes 19 de mayo (6:00 a. m.) al jueves 5 de junio (6:00 p. m.):

States Drive, entre Belmont Avenue y Avenue of the Republic

Del martes 27 de mayo (6:00 a. m.) al miércoles 4 de junio (6:00 p. m.):

South Concourse Drive, entre Belmont Avenue y 52nd Street

Del jueves 29 de mayo (12:00 p. m.) al miércoles 4 de junio (6:00 p. m.):

Avenue of the Republic, entre Belmont Avenue y 52nd Street

Del viernes 30 de mayo (12:00 p. m.) al lunes 2 de junio (6:00 a. m.):

North Georges Hill Drive, entre Belmont Avenue y 52nd Street

South Georges Hill Drive, entre North Georges Hill Drive y Belmont Avenue

Wynnefield Avenue, entre Parkside Avenue y Belmont Avenue

Cierres adicionales pueden ser implementados por la Policía según las condiciones del evento.

Se recomienda a los conductores manejar con precaución, prever retrasos y seguir las instrucciones del personal de seguridad.

🚌 Transporte público y opciones de llegada

The Mann Center es accesible mediante transporte público, auto, bicicleta o servicios de transporte compartido (rideshare).

Transporte público (SEPTA)

Disponible a través de la ruta SEPTA Mann Loop, que parte de 19th y Locust con entre 8 y 12 paradas.

El regreso parte desde Crawford Circle 30 minutos después de cada espectáculo.

Se puede pagar con tarjeta SEPTA Key, o saldo en efectivo.

Transporte compartido (Rideshare)

Zona de recogida disponible junto al Smith Memorial Arch.

Se puede verificar la ubicación exacta a través de la aplicación utilizada.

Personal del evento estará disponible para orientación.

Estacionamiento

El estacionamiento en The Mann es gratuito, pero limitado.

Se recomienda usar transporte público o compartir vehículo.

El estacionamiento es sobre césped y contará con asistentes.

Más detalles en: manncenter.org/visit/travel

Accesibilidad

El evento cuenta con servicios dedicados a la accesibilidad:

Entrada y estacionamiento ADA

Áreas de visualización accesibles

Servicios de comunicación efectiva

Punto de asistencia para accesibilidad

Seguridad pública y recomendaciones

Durante el festival, la ciudad proporcionará presencia policial, control de tráfico y servicios médicos de emergencia. Se espera alta congestión vehicular, por lo que se aconseja planificar con anticipación, especialmente si se asiste con menores.

Consulta la guía oficial del evento para conocer la política de bolsos, objetos permitidos y prohibidos, y más.

Para boletos, programación y actualizaciones, los interesados pueden visitar therootspicnic.com.

Read in English here