Cierre en tramo norte de I-476 por incendio tras posible accidente vehicular

Todos los carriles en sentido norte de la Interestatal 476 a la altura de Lehigh County en Pensilvania están bloqueados debido a lo que se cree es un aparatoso accidente vehicular.

El tramo cerrado ubica entre la Salida #44 de Quakertown y la Salida #56 de Lehigh Valley debido a la colisión.

La recomendación principal es que uses vías alternas o esperes retrasos en la transitada vía de la extensión noreste de la autopista.

Las imágenes provistas por un televidente de TELEMUNDO 62 muestran un incendio en lo que aparenta ser un camión de carga. Hasta el momento se desconoce si hubo heridos y cuántos vehículo estuvieron involucrados en el incidente.

EMERGENCY ROAD CLOSURE- #Paturnpike I-476 North between Quakertown Exit #44 and Lehigh Valley Exit #56 is closed to all traffic. Use alt route and be alert for slow or stopped traffic. @PA_Turnpike @TotalTrafficABE @WNEP @69News @wbrewyou @TheIntellNews @WILKNewsradio @Rock107… pic.twitter.com/74LRYyQiYT