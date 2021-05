Cigarras emergen por primera vez desde 2004

Era solo cuestión de tiempo: todos sabíamos que vendrían y ahora están aquí.

Las cigarras están comenzando a invadir partes de Nueva Jersey, después de vivir bajo tierra desde el primer mandato de George W. Bush como presidente. El inconfundible zumbido ya se puede escuchar en lugares como Princeton, ya que los insectos salen del subsuelo por primera vez en 17 años para encontrar a su pareja.

Los intrépidos insectos intentarán escalar árboles, vallas, paredes de casas y, sí, incluso personas, a veces subiendo más rápido de lo que podemos sacudirlas.

El entomólogo de Rutgers, George Hamilton, dijo que no hay nada que temer si encuentra cigarras tratando de trepar por su cuerpo, ya que no muerden y son completamente inofensivas. Hamilton dijo que simplemente están "tratando de llegar a un punto una vez que estén listos para volar".

Entonces, ¿por qué permanecen en el suelo durante tanto tiempo, deleitándose con las raíces de los árboles? Una de las principales teorías es que es una forma de frustrar a los depredadores.

"Es difícil para cualquier tipo de depredador o parásito concentrarse en él cada 17 años, también tendrían que tener un ciclo de vida de 17 años", dijo Hamilton.

De hecho, la mayor amenaza para los insectos es la pérdida de hábitat a través del desarrollo.

"Es una de las razones por las que no tenemos todas las crías que solíamos tener y, a medida que talamos todos los árboles, básicamente les quitamos el suministro de alimentos", dijo Hamilton.

Una amenaza menor son los hongos, que se pueden ver devorando el abdomen de algunas cigarras. Hamilton dijo que ese ha sido el caso durante años. El hongo puede hacer que pierdan su órgano reproductor, convirtiéndose en las llamadas "cigarras zombis", pero algunos de los rasgos e instintos naturales sobrevivirán, como el apareamiento.

"En efecto, el hongo quiere que se aparee más de lo que normalmente lo haría", aunque no podrá hacerlo, dijo Hamilton.

Cuando las cigarras están aquí, están aquí en masa, exprimiendo sus exoesqueletos mientras se preparan para volar, dejando el suelo lleno de conchas que los perros, las mascotas y otras criaturas (incluidos los humanos) pueden comer. Cuando se le preguntó si había consumido una cigarra antes, Hamilton dijo que sí, y que no tuvo una mala crítica.

"No, no saben a pollo, pero no saben mal", dijo. Sin embargo, advirtió que deben hervirse antes de cocinarlos.

El regreso de los insectos es una especie de maravilla de la naturaleza, una que ha llevado a la familia Lee de Lawrenceville al mismo lugar por tercera vez en 34 años. Luping Lee tenía 43 años cuando los vio en 1987; ahora han vuelto y ella también.

"Ahora, cuando tenga 77 años, definitivamente volverán, así que tenía que verlo", dijo. "No sé si estaré por aquí (la próxima vez), así que definitivamente debía de estar esta vez".

La primera vez que la familia Lee se encontró con esta cría de cigarras, la familia detuvo su automóvil pensando que el ruido que estaban escuchando provenía del motor. Ese ruido ocurre solo durante el día y durará las próximas dos o tres semanas. Si bien puede ser irritante para algunos, otros encuentran formas de disfrutar del sonido que hacen los machos para atraer a una pareja.

"Mucha gente piensa que son (una molestia), pero honestamente para un entomólogo, son una de las cosas más milagrosas que veremos en nuestra vida", dijo Hamilton.

Una vez que se encuentra una pareja, la hembra pondrá sus huevos en las ramas de los árboles, y luego todo habrá terminado para esta generación.

"Las hembras comenzarán a poner huevos; una vez que terminen de poner huevos, se terminará y no volveremos a ver esto hasta dentro de 17 años", dijo Hamilton.

Los machos y las hembras mueren, y luego el siguiente grupo saldrá en otros 17 años, en 2038.