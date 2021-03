Claman “el barrio no se vende” para que no los remuevan

Comerciantes de pequeños y medianos negocios del sector de Kensington en Filadelfia se manifestaron por la posibilidad de que sean removidos para darle riendas a un proyecto millonario de vivienda.

Bajo la consigna “El barrio no se vende” se mostraron renuentes a la permuta constante de ciertos vecindarios citadinos.

Según dijeron una empresa de inversionistas demolerá una cuadra completa entre las calles Susquehanna y Dauphin a lo lardo de Front Street para el verano del 2022.

“Poco a poco nos están empujando de aquí pa’ fuera y la manera que lo están haciendo, you know, no es justo. Son cosas que uno no quiere que pasen, porque llevamos 10 años aquí”, destacó Danny uno de los barberos de Deja Vu.

Agregó que “da un poco de miedo irse a otro lado” porque no sabe si los clientes regulares del establecimiento lo seguirán.

Por su parte, otra de las trabajadoras de la barbería Ana Báez sostuvo que “este es nuestro sueño. Pasamos mas tiempo aquí que con nuestras familias”.

Los manifestantes temen que las labores de demolición inicien tan pronto como en los próximos meses de cara al proyecto veraniego del 2022.