Escudo multiestatal busca acabar con distribución de armas fantasma

A medida que diversas ciudades en Estados Unidos reportan un aumento de asesinatos sin precedentes, funcionarios en cuatro estados al noreste del país firmaron un acuerdo con el fin de colaborar en busca de soluciones.

Este jueves, los gobernadores de Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania le declararon la guerra a las "armas fantasma" mediante un acuerdo en el cual prometen intercambiar datos sobre delitos con armas de fuego, con el fin de ponerle un alto al crimen organizado.

Y es que el acuerdo no salió de la nada, pues desde comienzos del 2021, ciudades como Filadelfia, Jersey City y Nueva York han visto un dramático aumento en asesinatos.

En Filadelfia por ejemplo, las cifras de homicidios se han disparado casi 20% con respecto al año anterior.

En Jersey City, este incremento fue el mismo, pues durante el 2020, la ciudad registró solo 18 asesinatos. En lo que va del 2021, la ciudad ha sobrepasado los 20.

El acuerdo firmado el jueves busca poner en la mira las redes de tráfico de armas fantasma que cruzan las fronteras estatales, ya que según los oficiales, el 85% de las armas confiscadas en asesinatos provienen de otros estados.

Cada vez son más los delincuentes arrestados en San José en posesión de las llamadas armas fantasmas. Estas son armas que literalmente se construyen en casa y que no pueden ser rastreadas. Pero no solo eso, sino que tal parece que no hay una ley que las regule.

"A pesar de que nuestras leyes son muy buenas, tenemos más malditas armas en la calle que nunca", destacó el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, durante la conferencia virtual con los otros ejecutivos.

"Ninguno de los que estamos aquí estamos ciego al hecho de que las leyes de armas de nuestros estados son tan buenas como las del resto”, dijo Murphy.

¿En qué consiste el nuevo acuerdo?

El acuerdo destaca que los cuatro estados deberán compartir la información que obtengan agencias federales como la ATF durante sus investigaciones de las armas halladas en escenas del crimen.

Los estados también serían requeridos en compartir quién compró y vendió primero las armas recuperadas durante las investigaciones penales.

Al igual, el acuerdo estipula que cada estado designe y evalúe a los encargados de manejar la información compartida e informarle a las otras entidades si la información ha sido compartida, copiada, modificada o borrada sin autorización.

El acuerdo vence en cinco años, pero después será renovado cada año a menos que uno de los estados incluídos se quiera salir, cosa que podrán hacer con un aviso de 30 días de antelación.

Kathy Hochul, la gobernadora del estado de Nueva York, indicó que la violencia armada en su estado ha aumentado desde la pandemia, y tildó al acuerdo cómo "innovador" y un modelo a seguir para otros estados.

"Si el Congreso simplemente nos permitiera compartir nuestro plan a nivel nacional sería ideal”, agregó Hochul.

Las armas fantasma son pistolas hechas en casa, que carecen de los números seriales, registros y controles que las hace difíciles de rastrear para las autoridades.

Pese a ser armas letales, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), las considera legales siempre y cuando sean destinadas para uso personal.

El acuerdo de los gobernadores se produjo luego de que se revelara que el tirador acusado de matar a un guardia de seguridad en un edificio de oficinas de Filadelfia, la semana pasada, usó una pistola casera para perpetrar la matanza.