Comerciantes hispanos podrían ser elegibles para fondos en Camden

Una nueva entrega de fondos para pequeños negocios en Camden, Nueva Jersey podrían alivianar la carga de empresarios hispanos como María Ozuna.

Esta estilista no solo se preocupa por sus finanzas sino la de las siete empleadas que tuvo que dejar ir debido a la orden de clausura y el distanciamiento social.

Los fondos para los pequeños negocios podrían alcanzar hasta los $5 mil si cumplen con los requisitos. Puedes solicitar aquí.

“Esto ha sido una experiencia bien difícil y para ellas (sus empleadas) más porque trabajan por contrato, es decir si no trabajan no ganan”, explicó Ozuna al tiempo que destacó que las clientas que ha logrado mantener desde que abrió el salón de belleza Decisions desde el 1992 no la han dejado de llamar para que las atienda.

Agregó que “tomé la decisión de cumplir con todo lo del cierre y no puedo traer este problema del virus a mi casa”.

El alcalde Frank Morán dijo a TELEMUNDO 62 que negocios como el de Ozuna “han sido la espina dorsal de la ciudad por muchos años y ver seis sillas vacías son seis empleados sin sustento”.

El liderazgo de la ciudad se reuniría el jueves para determinar la entrega de los fondos a los comerciantes elegibles. Los empresarios hispanos están incluidos en ese pote.

“Todo esto ha sido un impacto bien grande, especialmente a las personas que no tiene nada”, agregó la estilista.