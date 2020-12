Cómo, cuándo y dónde reciclar el árbol de Navidad

El reciclaje anual de árboles de Navidad en Filadelfia se realiza desde el lunes, cuatro de enero hasta el sábado, 16 de enero. Los residentes de la ciudad pueden dejar un árbol para reciclarlo de una manera ecológica.

Es importante que quienes deseen reciclar sus árboles se aseguren de que están libres de decoraciones.

Los residentes pueden dejar árboles en cualquiera de estos lugares:

Centros de saneamiento de la ciudad

Abiertos de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sábado:

3033 S. 63rd Street

Domino Lane y Umbria Street

State Road y Ashburner Street

2601 W. Glenwood Avenue

3901 N. Delaware Avenue

5100 Grays Avenue

Ubicaciones de entrega de árboles de Navidad, abiertas los fines de semana:

7901 Ridgeway St. (Fox Chase Rec.)

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

1400 Cottman - Pennway and Cottman Ave. (Jardel Rec.)

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Cathedral y Ridge Ave.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Gravers Lane y Seminole St.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Washington Ln. y Ardleigh

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Wayne Ave y Logan St.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Castor y Foulkrod St.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

54th y Woodbine Ave.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

43rd y Powelton Ave.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Corinthian y Poplar St.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

American y Thompson St.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Broad y Christian St.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

15th y Bigler St.

Fecha: nueve y 16 de enero

Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Eventos de entrega de fin de semana con base ​​en la comunidad:

South Philly Green

16th y Wolf Street

domingo, tres de enero

12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Donativo sugerido $5.00

South Philly Green

17th and Manton Street

domingo, tres de enero

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Donativo sugerido $5.00

East Mt. Airy Neighbors

Historic Upsala Mansion, 6430 Germantown Ave.

domingo, tres de enero

12:30 p.m. a 3:30 p.m.

Donativo sugerido $5.00

Passyunk Square Civic Association

Columbus Square Park, esquina de 13th y Wharton

Sábado nueve de enero

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Donativo sugerido $5.00

South of South Neighborhood Association

1601 Washington Ave.

Sábado, nueve de enero y domingo, 10

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Donativo $5.00

Lower Moyamensing Civid Association

South Philadelphia High School, 2101 South Broad St. Saturday

Sábado, nueve de enero

9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Domingo, 10 de enero

12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Donativo sugerido $5.00

Philly Goat Project

The Farm at Awbury Arboretum, 6336 Ardleigh St. (Duval)

Sábados, nueve y 23 de enero

10:00 a.m. a 1:00 p.m. (fechas alternas por lluvia: Domingos, 10 y 24 de enero)

Donativo sugerido $20.00

Philly Goat Project y Philadelphia Parks & Recreation

Fairmount Park Organic Recycling Center, 3850 West Ford Rd.

Sábado 30 de enero

10:00 a.m. a 12:00 p.m. (fecha alterna por lluvia: Sábado, seis de febrero)

Donativo sugerido $20.00

Aquí hay más detalles sobre cómo puedes donar tu árbol al Philly Goat Project. Las cabras masticarán el árbol sin decoración. Cualquier parte del árbol que las cabras no coman se convertirá en astillas de madera.

Para obtener más información sobre el programa de reciclaje de árboles de Navidad de Filadelfia, haz clic aquí.