Cómo y dónde hacerte la prueba de COVID-19 en nuestra región

La demanda de pruebas de coronavirus en la región de Filadelfia está creciendo día a día, por lo que los sistemas de atención a la salud comenzarán a llevar a cabo pruebas de manera local en diversos espacios que han sido habilitados.

Dos sistemas de salud, Penn Medicine y Main Line Health, ya cuentan con laboratorios, tipo “servi-carro”. Ambos servicios comenzaron a probarse esta semana.

La primera prueba de este tipo fue llevada a cabo la semana pasada por ChristianaCare en Wilmington, Delaware.

De los ocho nuevos casos en Delaware revelados el martes, seis de ellos fueron residentes de New Castle County que recibieron su prueba mediante este servicio.

Jefferson Health, con sede en Filadelfia, también está planeando abrir sitios de pruebas con “servi-carro”, pero aún no tiene ubicaciones identificadas públicamente.

El martes por la noche, se podía apreciar un remolque y múltiples tiendas de campaña que se instalaron fuera de Citizens Bank Park en el complejo deportivo en el sur de Filadelfia, sin embargo, no se pudo confirmar que se tratara de un centro de pruebas de este tipo.

"La ciudad de Filadelfia está trabajando para tener sitios de pruebas para el coronavirus COVID-19", escribió un portavoz. "Los detalles sobre estos espacios todavía se están ultimando para garantizar la seguridad de las personas y el personal que trabajará en ellos”.

En Montgomery County, el área más afectada en Pensilvania, los funcionarios obtuvieron la aprobación para realizar este tipo de pruebas que estará completamente abierto al público. El condado planeaba abrirlo en algún momento después del 23 de marzo. Los socorristas en el condado tendrían la primera oportunidad de ser evaluados, dijeron los funcionarios.

Aquí te presentamos una guía actualizada de las organizaciones de salud:

University of Pennsylvania Health System (Penn Medicine): Las ubicaciones se abrieron el lunes en el oeste de Filadelfia y Radnor para los pacientes que han sido referidos a las pruebas de transmisión de parte de un médico de atención primaria. Esto es lo que el sistema de salud dijo en un comunicado: Los pacientes de Penn Medicine que están preocupados por los posibles síntomas del virus deben ponerse en contacto con sus proveedores de atención médica, que proporcionarán instrucciones específicas. No se cobrarán pagos ni deducibles por las pruebas, y los pacientes no asegurados podrán ser atendidos de forma gratuita. Por la seguridad de todos los involucrados y debido a la alta demanda de pruebas, Penn Medicine insta a todos los pacientes a registrarse con anticipación a través del consultorio de su médico.

Main Line Health System: Las ubicaciones se abrieron el lunes en Newtown Square y Radnor. Los pacientes necesitan un médico para recibir la aprobación a través del Centro Comunitario COVID de Main Line, que fue creado para determinar cómo se tratan los casos. "El centro comunitario es esencialmente una sala de conferencias llena de enfermeras y expertos en prevención" que determinan cómo se debe tratar a un paciente, dijo una portavoz de Main Line. Las dos ubicaciones pueden analizar hasta 225 pacientes por día. Las pruebas tardarán de 3 a 5 días en devolver los resultados. Main Line está enviando sus kits de prueba al laboratorio estatal del Departamento de Salud de Pensilvania y Quest Diagnostics, un laboratorio privado nacional.

Thomas Jefferson University Hospitals (Jefferson Health): Pronto se abrirán numerosos "sitios de pruebas móviles" en Center City, Abington, Northeast Philadelphia y Nueva Jersey" para facilitar una rápida y efectiva prueba de transmisión de COVID-19 para pacientes con pruebas ordenadas por el médico, dijo el martes una portavoz del sistema de salud.

Cooper University Health Care: El sistema de atención médica con sede en Camden, Nueva Jersey, no respondió a un correo electrónico enviado el martes.

Temple University Health System (Temple Health): El principal funcionario de salud de la ciudad de Filadelfia, el vicealcalde Dr. Thomas Farley, dijo que Temple Health está realizando pruebas sobre casos sospechosos de COVID-19. Un portavoz del sistema de atención médica con sede en el norte de Filadelfia dijo que "actualmente estamos trabajando para asegurar sitios adicionales de detección y pruebas para los pacientes de Temple”.

Children's Hospital of Philadelphia (CHOP): El sistema de salud infantil con sede en Filadelfia está probando casos sospechosos de COVID-19, según Farley, el jefe de salud de la ciudad. Un correo electrónico enviado para detalles sobre las pruebas de CHOP no fue respondido inmediatamente el martes.

ChristianaCare Health System: El sistema basado en Delaware estableció un estándar temprano para los proveedores de salud de la región organizando un sitio de prueba de “servi-carro”. Un portavoz dijo el martes que no hay nuevos centros de pruebas móviles planificados.