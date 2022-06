Cómo y dónde ver espectáculos de fuegos artificiales en la zona

Como parte de la celebración del 246 aniversario de la independencia de América se llevarán a cabo una serie de espectáculos de fuegos artificales en la zona.

Aquí te tenemos la lista y las ubicasiones para que no te los pierdas:

Primero y tercero de julio - Citizens Bank Park

Después del partido de los Phillies, puedes quedarte a ver los fuegos artificiales el viernes y el domingo.

El viernes, el juego comienza a las 6:05 p.m. y en el domingo a las 7:08 p.m. La pirotecnia será inmediatamente después de la acción deportiva.

Primero y cuatro de julio - playa de Wildwood

El viernes los fuegos artificiales comenzarán a las 10:00 p.m. y se lanzará desde la playa en Pine Avenue, pero podrán avistarse desde el paseo marítimo.

El lunes se repetirá el espectáculo a las 10:00 p.m.

Lo que debes saber es que todos los viernes del verano 2022 podrás ver fuegos artificiales durante al noche. Más detalles en el siguiente enlace.

Primero de julio - Atlantic City

El viernes desde las 9:30 p.m. comenzará el espectáculo de fuegos artificiales en North Beach a lo largo del malecón.

Si llegas temprano, podrás disfrutar de especiales de comida y bebida, así como regalos y música en vivo en el paseo tablado.

Primero de julio - Delaware River Waterfront

Como parte de Wawa Welcome America, después del concierto Our America Now: Expresiones de la libertad, habrá fuegos artificiales desde las 9:00 p.m. hasta las 9:30 p.m.

2,3,4 de julio - Six flags Great Adventure

Durante el fin de semana, se llevará a cabo el Six Flags Great Adventure's Coca-Cola July 4th Fest en Jackson, Nueva Jersey.

Todas las noches del festival, a las 9:00 p.m., se pueden ver los fuegos artificiales a la orilla del lago. El parque recomienda llegar temprano para ver el espectáculo.

Para obtener boletos pulsa este enlace.

Tecero de julio - Fuegos artificiales de Conshohocken

A las 9:30 p.m. Conshohocken está alojando su exhibición de fuegos artificiales en Sutcliffe Park que es en un intento de crear una mayor visibilidad en todo el municipio.

Por el aumento de tamaño de los fuegos artificiales, Sutcliffe Park y las áreas cerca estarán cerados durante el evento.

Más detalles por el evento en este enlace.

Cuatro de julio - Wawa Welcome America Fireworks Spectacular

El fínale de Wawa Welcome America terminará con fuegos artificiales después del concierto de cuatro de julio desde las 9:45 p.m. hasta las 10:00 p.m

Los invitados pueden unirse desde el Eakins Oval hasta el Logan Circle in Filadelfia. Si no puedes ir, también televisaran el evento por NBC10 y TeleXitos.

Cuatro de julio - Camden Waterfront Fireworks Spectacular

El freedom festival estará en el frente del mar de Camden a las 9:30 p.m. después de una presentación del Rock & Roll Hall of Fame, The OJay’s a las 8:00 p.m. en el Wiggins Park.

Más información sobre los detalles aquí.

Cuatro de julio - Wilmington July 4th Celebration

Disfruta las celebraciones en el lunes desde las 2:00 p.m. hasta a las 9:15 p.m., terminando con los fuegos artificiales en Tubman-Garett Riverfront Park.

Los fuegos artificiales se coreografiarán con música grabada en el parque y otros lugares cercanos a lo largo de la orilla del río christina.

Más detalles aquí.

Cuatro de julio - Celebración en Allentown

Regresa las celebraciones en el J. Birney Crum Stadium desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

El evento tendrá varias actividades gratuitas, presentaciones en vivo, juegos, y vendedores.

Mas detalles sobre el evento pulsa aquí.

Cuatro de julio - Celebración en Dorney Park

Otra oportunidad para ver los fuegos artificiales en Allentown es para Dorney Park’s July 4th Celebration en el lunes a las 9:30 p.m.

Obtenga tus boletos para el parque y todas las festividades con este enlace.

Cuatro de julio - Día de la Libertad de Newark

Newark y Delaware organizarán su Liberty Day & Fourth of July Fireworks en el lunes desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

La gente pueden disfrutar del entretenimiento y los vendedores en el University of Delaware Athletic Complex.